Elele Kasım ayına Burcu Özberk ile merhaba diyor

Pastel renkler, parlak dokular, düşük beller ve ekstra mini etekler ile aklımıza kazınan Y2K akımı geri döndü! 90’ların sonu 2000’lerin ilk yıllarına doğru zaman makinesinde yolculuğa çıkıyor ve sezonun Y2K trendini moda çekimiyle taçlandırıyoruz. Deri, kolej stili ve pofuduk montlar hakkında her şey ise stil sayfalarımızda sizi bekliyor.

Yeni cilt bakım guruları ‘skinfluencer’lar, temiz içerikli deodorant’lar, en yeni güzellik ürünleri, teknoloji devrimi ‘metaverse’ kavramı, narsizmi reddedip her daim başkasını düşünenlere derinlemesine bir bakış ve kendi işinin hayalini kuranlara ilham veren bir girişim hikayesi yine bu sayfalarda…

Sizin için bir de sürpriz hazırladık! 10 farklı şeften ‘Glütensiz 50 Tarif’ kitabı dergiyle birlikte tüm okuyucularımıza hediye.

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