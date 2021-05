Emily in Paris’in 2.sezonu hakkında neler biliyoruz?

Hala Sex and the City'nin yasını tutuyorsanız, muhtemelen Darren Star'ın son Netflix dizisi Emily in Paris’i izlemiş olmalısınız. Hoş onun da yakında geri döneceği hakkında konuşmalar dönüyor ama malum Samantha’sız… Emily in Paris ise ikinci sezonuyla yakında Netflix’de olacak!

Darren Star şimdiden 2. sezonun hikayelerinden bahsediyor.

"2. sezonda Emily yaşadığı ortamın daha bir parçası haline gelecek. Şehrin bir sakini olacak ve ayakları yere sağlam basacak çünkü artık orada bir hayat kuruyor... " diyerek heyecanlandırıyor.

Çekimler COVID-19 salgını nedeniyle ertelendi.

İkinci sezonun çekimleri, pek çok prodüksiyonda da olduğu gibi COVID-19 salgınından epey etkilendi. Ancak aylarca süren bekleyişten sonra çekime geri döndüklerini açıklayan bir Instagram duyurusu yaptılar.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Emily In Paris (@emilyinparis)'in paylaştığı bir gönderi

Ayrıca ekipten yapılan bir başka açıklamada da "Çok benzersiz markalarla sık sık çalıştığımız için, Emily'nin bir hata yapmamak adına kültürel olarak buraya uyum sağlamasını umuyoruz. Önümüzdeki aylarda ilerlemeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz." sözlerine yer verdiler.

Bir de öğreniyoruz ki Emily, 2. sezonda daha fazla seyahat edebilir. Diğer Avrupa ülkelerine de gidebilir. Ekibin hoşuna giden pek çok durum ve hikaye olduğunu senaryoyu bu yönde geliştirdiklerini de söylüyorlar.

Ve daha fazla aşk üçgeni...

Gabriel'i canlandıran Lucas Bravo bir röportajda Gabriel, Camille ve Emily aşk üçgeninde daha da fazla katman olabileceğini ima etmişti. "Farklı karakterler hakkında birkaç tohum ekledik. Camille gibi, Emily'yi öptüğünde ve "Üzgün değilim" demesi gibi... Üçü arasında her şey olabilir. Sanırım Darren bu ikinci sezonun gerçekten açık fikirli olmasını istiyor.’’ diye belirtmişti.

İkinci sezonda yardımcı karakterler daha fazla öne çıkabilir.

Darren Star "Kendi kurduğumuz harika bir karakter dünyasına sahibiz, Emily'nin patronunu canlandıran Filipin Leroy-Beaulieu gibi yardımcı oyuncu kadrosunu daha fazla keşfetmek istiyorum. Sanırım onun kim olduğunu ve onu neyin tetiklediğini biraz gösterdik… İşlerin nereye gittiğini görmek istediğim konusunda kesinlikle birçok düşüncem var ve anlatacak daha çok hikaye olduğunu biliyorum. İkinci sezon açısından kesinlikle izlenecek çok yol var." açıklamasını da yaptı.

Dizinin ikinci sezonunu merakla bekliyor olacağız.

