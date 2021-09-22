İstanbul’a yakın hafta sonu gidilecek 8 rota önerisi

İstanbul'un trafiği, karmaşası, gürültüsü hiç bitmez ama yine de bir türlü İstanbul'dan kopamayız. Ama bazen ara verip yaptığımız kısa kaçamaklar hepimize çok iyi gelir. Peki, İstanbul'dan kısa kaçamak yapmak için nereleri tercih edebiliriz? İşte İstanbul'a en yakın lokasyonlar...

İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri... İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri ama aynı zamanda İstanbul, dünyanın yaşaması en zor şehirlerinden biri. Bu yüzden İstanbul’da yaşayanlar için ufak kaçamaklar bir lüks olmanın ötesinde, bir ihtiyaç. Eğer siz de İstanbul’dan sıkılmaya başladıysanız ve ufak bir kaçamakla deşarj olmak istiyorsanız, sizin için bir liste hazırladık.

İSTANBUL'DAN KAÇMAK İÇİN EN YAKIN 8 ROTA

AĞVA

Ağva, çoğu İstanbullunun yaz aylarında hafta sonu denize girmek için tercih ettiği yerlerden biri. Ancak Ağva, diğer mevsimlerde de güzel. Eğer sakin bir şekilde kafanızı dinlemek, deniz kokusunu ciğerlerinize çekmek istiyorsanız yaz mevsimi haricinde Ağva sizin için iyi bir tercih olabilir.

TERKOS GÖLÜ

Şehir dışına çıkmak için çok fazla zamanınız yoksa, sadece birkaç saat için İstanbul’un kamaşasından uzaklaşmak istiyorsanız İstanbul’un en önemli su kaynaklarından Terkos Gölü sizi bekliyor. Eğer erkenden kalkıp yola çıkarsanız Terkos Gölü kenarında kahvaltı yapabilir ve doğa sporu aktivitelerine katılabilirsiniz.

KIYIKÖY

İstanbul’a yaklaşık 2,5 saatlik mesafede olan Kıyıköy, İstanbul etrafında sakin bir hafta sonu geçirebileceğiniz yerlerden biri. Eski bir Rum balıkçı kasabası olan Kıyıköy’de denize girebilir, orman için de yürüyüşler yapabilirsiniz. Kıyıköy yakınlarındaki Kastro’da buralara kadar gelmişken mutlaka görmeniz gereken doğal güzelliklerden.

İĞNEADA

Kıyıköy’den biraz daha uzaklara gitmeyi göze alıyorsanız İğneada sizi bekliyor. Longoz ormanları içinden geçen bir yolla ulaşılan İğneada denizi ve doğal güzellikleriyle sizi etkileyecek. Bu arada eğer tarihe meraklıysanız, İğneada yakınlarındaki dökümhane alanına mutlaka uğrayın. Burada Osmanlı’nın İstanbul’un fethi sırasında kullandığı topların döküldüğü atölyeleri görebilirsiniz.

TİRİLYE

Tirilye, Marmara bölgesinde kendine has dokusunu kaybetmemiş nadir yerlerden biri. Mudanya’ya feribotla vardıktan yaklaşık yarım saat sonra ulaşabileceğiniz Tirilye’de sakin bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Rumlardan kalan yapılarıyla oldukça şirin bir kasaba olan Tirilye’den zeytinyağı alarak eve dönmek hiç de kötü bir fikir değil.

İZNİK

İznik dendiğinde aklımıza ilk olarak İznik çinileri geliyor. Ancak İznik’in çinilerin ötesinde oldukça zengin bir tarihi birikimi var. Hıristiyanlık için en önemli merkezlerden biri olan İznik, Osmanlı’nın kuruluş yıllarında da büyük rol sahibi. İznik’e kadar gitmişken, eğer mevsimine denk gelirseniz yayın balığının tadına mutlaka bakın.

KARAMÜRSEL

Karamürsel İstanbulluların pek de bilmediği yerlerden. Topçular feribotundan indikten sonra yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından ulaşabileceğiniz Karamürsel’de güzel bir doğa tatili yapabilirsiniz. Başiskele bölgesinde yer alan butik otellerde konaklayıp doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz.

ERDEK

Yazın denize girmek isteyen İstanbullular arasında oldukça popüler olan Erdek, diğer mevsimlerde de sakin bir hafta sonu geçirmek isteyenler için oldukça ideal. Bandırma feribotundan indikten 15 dakika sonra ulaşabileceğiniz Erdek popüler bir deniz tatili destinasyonu olmasına rağmen özgün havasını korumayı başarabilmiş nadir yerlerden biri.

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