Venedik denilince herkesin aklına rengarenk maskeler ve gondollarla yapılan romantik kanal gezileri geliyor. Daha az keşfedilmiş, daha sakin ve çok daha renkli bir Venedik içinse kürekleri Torcello, Burano ve Murano adalarına doğru çekmek gerekiyor.

Yazı: Burçak Şener



VENEDİK UZUN ZAMANDIR GİTMEK İSTEDİĞİM BİR DESTİNASYONDU VE NİHAYET ROTAMI İTALYA’NIN KUZEYİNE DOĞRU ÇEVİRMEYE KARAR VERİYORUM. İstanbul’dan Venedik’e ortalama 2 saat 30 dakikalık bir uçuşun ardından varıyorum. İlk durağım San Marco Meydanı! Evet evet otel değil... Hiç vakit kaybetmemem gerek, meydana vardığımda bir süre durup kalıyorum. Sergi gezerken bir tabloyla denk gelir ve gözlerinizi ayıramazsınız ya, işte tam böyle bir durum yaşıyorum. ‘‘Çok acıktım, çok yoruldum, çok sıcak’’ diye söylenirken bir anda bunların hiçbir önemi kalmıyor. Kafamda seneler önce yaptığım ‘Venedik’te yapmadan dönme’ listem var: Gondola binilecek, katedralin üzerindeki Osmanlı figürleri ve heykeller incelenecek, deniz ürünleri yenilecek, maskeler denenecek...



VENEDİK Tabii ki gondol...



Gondola binmeden evvel gondolcular sizi nasıl oturmanız, gondolun dengesinden dolayı ayağa kalkmamanız gibi konularda bilgilendiriyorlar. Gondola oturduğum anda aklıma ‘Dangerous Beauty’ filmindeki gondol sahneleri geliyor. Sanırım gondola binme isteğimi körükleyen bu filmdi. ‘İtalyan erkekleri’ klişesini destekler çekicilikteki sarışın gondolcunun söylediği şarkı eşliğinde geziye başlıyoruz, bu hayatımdaki bitmesin istediğim tek gezi diyebilirim.



YEMEDEN DÖNÜLMEZ!

Venedik’te ne yenir diye bir başlığın altında size inanılmaz lezzetler sıralayabilirim fakat seneler sonra bile tadını unutmayacağım bir yer var. Gondoldan indiğimiz noktanın adı San Polo. Tam da orada çıkıyor karşıma,daracık bir sokakta... Sadece 3 euro’ya leziz sandviçler satan bir dükkan. Burası aslında gondolcuların atıştırmak için geldikleri fazlasıyla salaş bir mekan. Gidin, kime sorarsanız gösterecek zaten... Karidesli sandviçinden yemeden dönmeyin. İkinci günümü tamamen İtalya’nın romantik adaları Torcello, Burano ve Murano’ya ayırıyorum. Venedik’ten bindiğim vaporetto’larla kısa bir yolculuk yaparak Torcello’ya, daha sonraysa sırasıyla Murano ve Burano’ya ulaşıyoruz. San Marco Meydanı’nın hemen yanındaki San Zaccaria iskelesinden 4.1 numaralı vaporetto ile adalara ulaşımı sağlayabiliyorsunuz. Otellere ait olan motorlarla da adalara ulaşım mümkün.

