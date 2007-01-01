Sarının her tonundan kızıla uzanan sonbaharın tüm güzelliklerini karşılamak için Avusturya, yakın mesafe uçuşları ve sürprizli küçük şehirleriyle sizi bekliyor. Kısa bir tatil kaçamağı yapmak istiyorsanız, mevsimin tüm güzelliklerini yaşamak için Salzburg’a bir şans verin ve Mozart’ın melodilerini takip edin. Pişman olmayacaksınız.

Yazı: Ayşegül Kulu



Her mevsimi tanımlayan bir renk olmalı… İlkbaharın yeşil, kışın gri, yazın sarı… Sonbaharda ise sarıdan turuncuya, kırmızıya uzanan bir renk cümbüşünü doğa bize sunuyor. Mevsimin en muazzam renklerini getiren ekim ayı ‘altın sonbahar’ olarak karşılanıyor. Orta Avrupa coğrafyası altın sonbaharını yaşamak içinse ekim ve kasım en ideal ay. Küçük şehir merkezine sığdırabildiği keşfedilmeyi bekleyen tarihi, gastronomik noktaları ve yakın bölge turlarıyla sonbaharda Salzburg iyi bir destinasyon. Özellikle ekim sonunda Cumhuriyet Bayramı ile birleştireceğiniz uzun bir hafta sonu gezisi için radarınıza Mozart’ın müziği eşliğinde ünlü bestecinin doğduğu şehri alabilirsiniz.



İstanbul’dan 2.5 saatlik doğrudan Salzburg uçuşlarıyla birlikte, Viyana’dan da Salzburg’a gidebilirsiniz. Küçük şehirlerin zaman kazandıran şehir merkezine yakın havalimanı güzelliği, Salzburg için de geçerli. Havalimanına indiğiniz andan en fazla yarım saat sonra kendinizi tarihi şehir merkezinde bulmanız işten bile değil.







Tarihi dokusunu kaybetmemiş ve Unesco Dünya Miras Listesi’ne de giren bu özel şehir, meydanları, Ortaçağ’a geçiş hissi yaşatan kalesi ve katedrali, klasik kafe-pubları ve sevimli sokakları ile sizi ilk andan itibaren kendine hayran bırakıyor.



Salzburg şehir turunuza nehir kenarında yapacağınız yürüyüşle başlayın. Güzel havada bisiklet de alternatif olabilir. Mevsimin tüm güzelliklerine ve güzün renklerine Mirabell Bahçeleri’nde tanıklık edin. Muazzam peyzajı ile sizi etkileyecek bahçeden saraya geçişinizde keyifli bir nikah seremonisine de denk gelebilirsiniz.



Şehrin panoramik manzarasına kavuşmak için biraz emek vermek gerekiyor. Salzburg Kalesi’ne yarım saat süren bir tırmanmanın ardından, tüm emeğinize değiyor. Fotoğrafseverler için uzun bir vakit ayırabilecekleri açık alan turunun haricinde kalenin iç alanlarını gezmek için bilet almanız gerekiyor. Salzburg Kalesi güneşin batışını izlemek için de en iyi nokta! Kale’nin ardından Kapitalplatz’da küçük bir mola verin. Oradan şehrin ihtişamlı katedrali Salzburger Dom’a uğrayın.



Alışveriş turu için Getreidegasse bölgesi ünlü mağazaları, butikleri, hediyelik eşya mağazaları ve kafeleri ile sizi bekliyor. Mozart’ın doğduğu ev ‘Mozart’s Geburtshaus’ de alışveriş bölgesinde. Günümüzde müze olan binayı gezebilirsiniz.



Mozart’ın müziğine, heykelleri ve hediyelik eşyalarına tüm şehirde denk geleceksiniz. Tatlı bir şehir finali için özel Mozart çikolatalarından almayı atlamayın!







Mutlaka deneyin!

220Grad: Salzburg merkezde 3 farklı noktada hizmet veren 220Grad, güzel bir öğle yemeği arası için ilk öneri. Modern ve samimi mekan seviyorsanız burası tam size göre. Doyurucu çorbaları ve salatalarının ardından güzel bir kahve ile keyfinizi tamamlayın. (220grad.com)







Özel bir kafe deneyimi: Cafe Sacher&Mozart Cafe

Klasik bir Avusturya kafesi deneyimi için Hotel Sacher’in altındaki Cafe Sacher, Salzburg’da nehir kenarındaki şubesiyle ziyaret edilmeye değer… Uzun bir nehir kenarı yürüyüşünün ardından sacher torte ve kahve molası verin. Sabah kahvaltınızı da nehre karşı bir masada yapabilirsiniz. Şehrin öne çıkan bir başka özel kafesi de Mozart Cafe. Ünlü alışveriş caddesi Getreidegasse’teki kafeye alışveriş turunuzun ardından uğrayın.

Alter Fuchs: İyi bir şinitzel ve geleneksel Avusturya yemeklerini lokal bir ortamda denemek için akşam yemeğinde Alter Fuchs’a gidin. Vejetaryenler için de sebze yemekleri ve çorbalar var. Geleneksel bir pub deneyimi için şehrin popüler buluşma noktalarından Augustiner Bräu-Kloster Mülln geniş bahçesi ile ilk seçeneğiniz olsun.



