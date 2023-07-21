Kavun yemenin sağlığa faydaları neler? İşte daha fazla kavun yemek için bazı sebepler

Rafine şeker tüketimini azaltmaya çalışan tatlıya düşkünü kişiler için kavun, tatlı isteklerini tatmin etmenin sağlıklı bir yoludur. Akşam yemeğinden sonra tatlı yerine birkaç dilim kavun yemenin yanı sıra, doğal bir tatlılık vermesi için smoothie'lere ekleyin veya farklı bir lezzet için salatalara dilimleyin. İşte daha fazla kavun yemek için en besleyici nedenler...

1. Hidrasyona yardımcı olur.

Yazın gün boyunca düzenli olarak su yudumlamanız gerektiğini biliyorsunuz, ancak su içeriği yüksek meyve ve sebzeler yemenin bu hidrasyon hedefine katkıda bulunduğunu unutmayın. Kavunun yaklaşık %90'ı sudur ve bir kişinin günlük su ihtiyacını karşılamak için harika bir tercihtir.

2. Harika bir lif kaynağıdır.

Lif, sindirimi düzenlemeye yardımcı olur ve bağırsak florasını ve kan şekerini kontrol altında tutar. Kavun, daha uzun süre tok hissetmenize ve bağırsak sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olacak bir lif kaynağıdır. Ayrıca diyabet, kalp hastalığı ve kanser riskini azaltabilir.

3. Bol miktarda C vitamini içerir.

Kavun, antioksidan ve bağışıklığı güçlendirici özelliklere sahip temel bir vitamin olan C vitamini açısından zengindir. C vitamini hücreleri, cilt, kan damarları, kemikler ve kıkırdakları koruyacaktır.

4. Göz sağlığını destekler.

Kavunların turuncumsu rengi, vücutta A vitaminine dönüşen harika bir beta-karoten kaynağı olduklarını gösterir. Bağışıklık sistemini güçlendirecek ve gözler ile cildi sağlıklı tutacaktır. Kavunda bulunan ve serbest radikallere karşı koruma sağlayan iki antioksidan olan lutein ve zeaksantin, gözlerinizi korumaya ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Her gün kavun yemek faydalı mı?

Bir fincan kavun, önerilen günlük A vitamini alımının yüzde 100'üne ve önerilen C vitamininin yaklaşık yüzde 100'üne sahiptir, bu nedenle her gün yemekte sorun yoktur. Sadece çok fazla yeme. Çoğu meyve gibi, çok fazla kavun da kavunun doğal olarak oluşan şekerleri olan yüksek fruktoz seviyeleri nedeniyle sindirime ve bağırsak sorunlarına neden olabilir.

Kavun süper besin midir?

Sürpriz! Kavun, düşük kalorisi ve yüksek besin değeri sayesinde süper gıda olarak kabul edilir. Ayrıca karbonhidrat oranı düşüktür ve yaklaşık yüzde 90 su içerir, bu da onu nemlendirir ve tok tutar.

Kavun iltihap önleyici midir?

Kavunlardaki fitobesin adı verilen bileşikler, meyveye anti-enflamatuar özellikler verir. Bu yuvarlak meyve ayrıca hücresel stresleri önleyen ve bağışıklık sisteminin neden olduğu enflamatuar sinyalleri engelleyen antioksidanlar ve lif içerir.

Kolay Kavun Tarifleri

Zencefilli Limonlu Kavun Salatası

Misket limonu ve zencefilin parlak ilavesi kavunu daha da güzelleştirir. Sadece bu iki bileşen, kavunu bir düz bir meyveden akşam yemeği davetlerine layık bir salataya çevirir.

Kavunlu Limonata

Limonatanıza lezzetli, farklı bir dokunuş için kavun püresi ekleyerek yaz için ferahlatıcı bir içecek tarifi deneyebilirsiniz.

Kavunlu Sorbe

Yaz ve dondurma ikilisine kavunu da dahil etmek için dondurulmuş kavun kavunu blenderdan geçirerek, fesleğen ya da hindistan cevizi ekleyin. Üstüne dövülmüş badem eklemek de farklı bir doku katacaktır.