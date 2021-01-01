Hem kütüphanenizi hem de zihninizi genişletmek adına Türkiye’de en çok okunan kitaplardan haberdar olmanızı sağlayacak bu liste ile siz de kendinize yeni kitaplar hediye edebilme şansına sahip olacaksınız.

Ne yazık ki toplum olarak sosyal medyaya verdiğimiz önemin binde birini dahi kitaplara veremiyoruz. Hatta öyle ki elimize bir kitabı alırken bile sosyal medyada nasıl görüneceğini düşünür hale geldik. Hem çok okuyorum ve kültürlüyüm imajı yaratmaya hem de kendimizi geliştirmeye ayıracağımız zamanı farklı ilgi alanlarına ayırmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken kimi zaman çok gülünç olsak da hala okuyan bir kesimin olduğunu bilmek içimizi rahatlatıyor. Bunca gösterişin yanında ülkemizde çıkan yüzlerce kitap olduğu ve bu kitapların içeriğinin kaliteli oluşu hala bir umudun varlığına işaret ediyor.



En çok okunan kitaplar listesi

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali’nin en kıymetleri eserlerinden biri olan bu eser son dönemlerde yeniden popülerliğin ilk sırasına oturdu. Hakkında yapılan tartışmalar buna sebep olmuş olsa da bireylerin merakını cezbetmesini sağlaması bile aslında oldukça önemli. Türk Edebiyatının baş yapıt olarak sayılabilecek eserlerinden biri olan Kürk Mantolu Madonna, güçlü bir tutkunun ortaya çıkışını konu alıyor. Yaşamın gelip geçiciliği, düzen içinde kaybolan insanlar ve aşkın imkansızlığına dair pek çok konuya değinen kitap bir nefeste okunabilmesi açısından da çok kıymetli. Kitabı okurken sadece sayfaları hızlı bir şekilde geçemeyecek aynı zamanda kendinizi zihninizde beliren soruların cevabını ararken bulacaksınız.







Aeden

Akilah Azra Kohen’in kaleminden çıkan bu kitap, fantastik- kişisel gelişim türüne verilebilecek en iyi örneklerden biri olma özelliğine sahip. Farklı bir gezegenden dünya gezegenine ulaşan bir yaşamın konu edildiği hikayede yaşadığımız dünyayı çok daha farklı bir gözle görmeniz sağlanıyor. Olması gereken ve olanın karşıtlığını belki de daha önce hiç bu kadar net bir şekilde fark etmemiştiniz.



Huzursuzluk

Çıkarttığı kitaplar ile artık Türk edebiyatında kendi haklı bir yer edinen Zülfü Livaneli Huzursuzluk adlı eseri ile de bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. IŞİD zulmünü yaşayan Ezidi kızı Meleknaz ile Mardinli Hüseyin’in hikayesinin anlatıldığı kitap, Zülfü Livaneli’nin eşsiz, duygu dolu satırları ile kelimelerden çıkarak gerçeklik kazanıyor. Aşk ve acının harmanlandığı hikayede Ortadoğu gerçeği ile yüzleşme imkanı da buluyoruz.







Hayvanlardan Tanrılara Sapiens İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi

Yuval Noah Harari’nin tarih ve bilimi bir araya getirdiği bu muhteşem eser, insanların küresel ekosistem içerisinde oynadıkları rolleri ve imparatorlukların yükselişini konu alıyor. Modern dünyanın irdelendiği kitap şu sıralar en çok okunan kitaplar listesi sıralamasında üst sıralarda yerini almış durumda. Kitap kendi içerisinde pek çok sorunun cevabını arar nitelikte. Bu sorulardan en belirgin olanları ise;



• Geleceğin dini bilim mi?

• İnsanların miladı çoktan doldu mu?

• Kadınlar üstün sosyal becerilere sahipken, neden çoğu toplum erkek egemen?

• Para neden herkesin güvendiği tek şey?

• Homo sapiens neden ekolojik bir katile dönüştü?



Bir Çöküşün Öyküsü

Dünya edebiyatında en çok ses getiren yazarlarından biri olan Stefan Zweig’ın adını duyduğunuzda dahi siz de bizim kadar heyecanlanıyorsanız daha önce birkaç kitabını okumuşsunuz demektir. Zaten bu yazar ile tanışıp kitaplarının devamını almamak imkansız. Çarpıcı bir çöküş öyküsünü konu alan kitapta XV. Louis döneminde Fransız sarayında çok fazla etkili olmuş aristokrat bir kadının gerçek yaşam öyküsüne yer veriliyor. Gözden düşen bir kadının eski gücüne dönüşmek adına yaptığı muhteşem bir planın detaylarına yer verilen kitabı siz de elinizden bir saniye olsun bırakamayacaksınız.



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