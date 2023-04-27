Netflix Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok hangi diziler ve filmler izlendi? (17 - 23 Nisan)

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 17 - 23 Nisan haftasında Netflix Türkiye'de televizyon kategorisinde The Night Agent beşinci haftasında tekrardan liderliğe yükseldi. Geçtiğimiz hafta prömiyer yapan Obsession ikinci sıraya tırmanırken, son üç haftanın lideri Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? üçüncü sıraya geriledi.

Box Office'de yer alan bilgilere göre platformun orijinal yerli filmi Boğa Boğa film kategorisinde birinci sırada başladı. Geçtiğimiz haftanın lideri Tamirhane ikinci sıraya geriledi. 4 Kasım 2022'de vizyona girip 54.731 seyirci tarafından izlenen Mahalleden Arkadaşlar platformdaki ilk haftasında üçüncü sırada yer alırken Meksika yapımı orijinal film Queens on the Run açılışını sekizinci sırada gerçekleştirdi.

17 - 23 Nisan haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

1. The Night Agent: 1. sezon

2. Obsession: Limited Series

3. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?: 1. sezon

4. The Diplomat: 1. sezon

5. Cennete Hoş Geldiniz: 2. sezon

6. BEEF: Season 1. sezon

7. Queenmaker: 1. sezon

8. Florida Man: Limited Series

9. The Marked Heart: 2. sezon

10. The Blacklist: 9. sezon

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

1. Boğa Boğa

2. Tamirhane

3. Mahalleden Arkadaşlar

4. Snake Eyes: G.I. Joe Origins

5. Yedi Kral Ölmeli

6. Aaahh Belinda

7. Açlık

8. Kaçak Kraliçeler

9. Görüngü

10. Dünyada