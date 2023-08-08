Oppenheimer mı, Barbie mi? Hangi film daha çok izlendi?

Fragmanları yayınlandığı andan itibaren tüm dünyanın merakla beklediği iki yapım olan Barbie ve Oppenheimer, vizyona girmesiyle büyük ilgiyle karşılandı. Hafta hafta gişe hasılatları karşılaştırılan iki filmin son durumu merak konusu oldu. İşte Barbie ve Oppenheimer gişe hasılatları...

BARBIE İLK HAFTA 400 BİN SEYİRCİ BAREMİNİ BULDU

Barbie ve Oppenheimer'ın aynı hafta sonunda vizyona girmesiyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de seyirciler salonlardaki yerini aldı.



Toplamda 850 bine yakın seyircinin sinemalara gittiği hafta sonu, 2023'ün şu ana kadarki en yüksek seyircili hafta sonu olurken, toplam seyircide yaz aylarının hafta sonu rekoru kırıldı.



Filmlerle ilgili bir internet sitesinin verilerine göre, Greta Gerwig imzalı "Barbie", ilk hafta sonunda 397 bin 247 seyirci tarafından izlenerek hafta sonunun lideri olurken, yılın en iyi üçüncü açılış performansına imza attı.

NOLAN'IN TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ AÇILIŞ FİLMİ OLDU

Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" ise 360 bin 41 seyirciyle açık ara farkla- yönetmenin Türkiye'deki en iyi açılış yapan filmi oldu.

BARBIE VE OPPENHEIMER'IN SON GİŞE DURUMU

28-30 Temmuz 2023 rakamlarına göre Oppenheimer, hafta sonu 215.850 bin

toplamda 867.059 bin ile Temmuz ayını zirvede kapadı.

Barbie filmi ise, hafta sonu 155.300 bin, toplamda 856.828 bin ile ikinci sırada yerini aldı.