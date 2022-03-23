Rekorlar kırıyor: Bergen filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı; Bergen olarak tanınan şarkıcı Belgin Sarılmışer’in trajik olaylarla bezeli hayat hikayesini anlatan “Bergen” Mart ayı başında izleyici ile buluşmuştu. Bergen vizyona girdiği hafta sonunda elde ettiği rekor seyirci sayısı ile tüm zamanların en iyi biyografi ve tüm zamanların en yüksek drama filmi açılış rekoruna sahip olmuştu. Bergen filminden yeni bir rekor var. Peki, Bergen filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Filmin kırdığı rekorlara ve künyesine yakından bakalım...

BERGEN FİLMİNİN KÜNYESİ

Vizyon tarihi: 4 Mart 2022

4 Mart 2022 Süre: 2 saat 26 dakika

2 saat 26 dakika Tür: Dram , Biyografik



Dram , Biyografik Yönetmen: Mehmet Binay , Caner Alper



Mehmet Binay , Caner Alper Senarist: Sema Kaygusuz , Yıldırım Beyazıt



Sema Kaygusuz , Yıldırım Beyazıt Başroller: Farah Zeynep Abdullah , Erdal Beşikçioğlu , Tilbe Saran



RECEP İVEDİK 5'E AİT REKORU KIRDI

Bergen, gösterimdeki üçüncü hafta sonunda da rekorlarına bir yenisini ekledi. Box Office Türkiye'de yer alan tüm zamanlar seyirci rekorları sayfasına göre hafta sonunda 720 bin 96 seyirci tarafından izlenen film, Recep İvedik 5'e ait üçüncü hafta sonu seyirci rekorunun yeni sahibi oldu. Film, şu ana kadar toplamda 4 milyon 94 bin 43 seyirci tarafından izlendi.

VİZYONA DA HIZLI GİRİŞ YAPMIŞTI

4-6 Mart hafta sonu toplamda yaklaşık 1 milyon 169 bin seyirciyle yılın en çok seyirciye ulaşılan hafta sonu olmuştu. Bergen, 718 bin 43 seyirciyle en iyi Mart ayı açılışı, dram ve biyografik film kategorisinde en iyi açılış ve son iki yılın en iyi yerli film açılışı gibi rekorlara imza atarak vizyona hızlı bir giriş yapmıştı.

BERGEN'İN TRT RÖPORTAJI (1987)

BERGEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arabeskin unutulmayan kadın seslerinden biri olan Bergen'in hayatını anlatan filmde, Bergen olarak bilinen Belgin Sarılmışer'in Ankara'dan Adana'ya, oradan da yaşadığı aşkın ardından ebediyete uzanan öyküsünü anlatılıyor. Filmin konusu özetle şöyle:

1959 yılında Mersin’de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin. Anne ve babasının boşanması hayatını kökten birbiçimde değiştirir. Ankara'da yaşarken annesinden başka kimsesi yoktur, baba yoksunluğu içinde derin bir boşluk açar. Öte yandan, konservatuara girme başarısıyla katmerlenen gelecek umudu, ilk aşkı Abdullah'tan ayrılmasıyla yara alır. Ama onun en büyük gücü yeteneğidir. Ankara'nın prestijli mekânı Feyman Kulüp'te keşfedilmesiyle birlikte, parlayan genç bir yıldıza, Bergen'e dönüşür.

Ancak zamanın koşullarında yapılan kontratlar sebebiyle Bergen bir süre çalışmak için annesiyle birlikte Adana'ya gider. Adana’da çalıştığı müzikholde sahne ve müzik tarzını değiştirmek zorunda kalır. Daha sonra evleneceği Halis Serbest ile karşılaşmasıyla, manipülatif olaylar dizisinin içinde bulur kendini. Halis Serbest'le yaptığı evlilik ise düşlediğinin tersine Bergen'i hayattan koparır. Şiddet dolu günlerde tümüyle yalnızdır. Kariyerinin en güzel yerinde Halis Serbest'in kezzap saldırısına uğrayan Bergen bir gözünü kaybeder. Bergen yaşadığı trajediye rağmen sahnelere döndüğünde, olağanüstü şarkıcılığıyla Türkiye çapında şöhretli bir şarkıcı olur. Halis'in tehdit, taciz ve şiddetle seyreden gerilimli ilişki, git-gellerle devam eder. Bergen hep korku içinde yaşar. Sonunda kesin bir biçimde Halis Serbest'ten kurtulduğunu düşündüğü bir yolculukta silahlı saldırıya uğrar. Annesinin ağır yaralandığı bu saldırıda Bergen hayatını kaybeder. Henüz 30 yaşındaki Bergen öldüğünde ise hem bir kurban hem de arabeskin kraliçesi olarak insanların kalplerine kazınmıştır.

BERGEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Orchestra Content'in ve Mine Şengöz'ün üstlendiği, senaryosunu Sema Kaygusuz, Yıldız Bayazıt'ın yazdığı, müziklerini Mazlum Çimen'in bestelediği, yönetmen koltuğuna Mehmet Binay ve Caner Alper'in oturduğu Bergen filmi oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Farah Zeynep Abdullah (Bergen),

Tilbe Saran (Sabahat),

Erdal Beşikçioğlu (Halis Serbest),

Nergis Öztürk (Nadire),

Şebnem Sönmez (Suna),

Ahmet Kayakesen (Abdullah),

Arif Pişkin (Selahattin),

Cemal Günbaş (Erdal),

Ali Seçkiner Alıcı (Cevdet),

Suzan Kardeş





BERGEN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekileceği haberlerinin yayınlanmasının ardından kısa sürede merak edilen Bergen filmini çekimleri İstanbul, Ankara ve Mersin'de yapıldı. Öte yandan İstanbul'un Asya Yakası'nda yer alan ve dizi-film platosu olarak kullanılan Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekilen sahneler de bulunuyor.