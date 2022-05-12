'Seversin' dizisi yayın tarihi belli oldu! Seversin dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Yepyeni bir aşk hikayesi ile Seversin dizisi Kanal D’de ekranlarında başlamaya hazırlanıyor. Seversin dizinden yeni tanıtımı yayınlandı ve yayın tarihi belli oldu. 1 Haziran Çarşamba günü ilk bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin tanıtımı büyük beğeni topladı. Peki Seversin dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım...

SEVERSİN DİZİSİ KÜNYE

Kanal: Kanal D

Yayın günü: Çarşamba

Dizinin özeti: Seversin dizisinde Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya’nın aşk hikayesi anlatılıyor.

Başrol oyuncuları: İlayda Alişan, Burak Yörük

Yönetmen: Serdar Gözelekli

SEVERSİN DİZİSİ KONUSU NE?

Kanal D'de yayınlanacak olan ve ilginç bir hikayeye sahip olan bir yaz dizisi olan Seversin dizisinde genç kızların romantik prensi oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya’nın aşk hikayesi anlatılacak.

Dizide Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve AVM'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışacaktır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga ise Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI

İlayda Alişan

Burak Yörük

Nergis Kumbasar,

Zeynep Kankonde,

Ceren Taşçı,

Ozan Dağgez,

Halil İbrahim Kurum,

İlkin Tüfekçi,

Ergül Miray Şahin,

Hazal Benli,

Atakan Yılmaz,

Yiğit Dikmen,

Ceren Yıldırım,

Elif Çapkın,

Yağmur Gurur

Nihayet Şahin

SEVERSİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

SEVERSİN DİZİSİ TANITIMI