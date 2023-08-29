Barbie, Warner Bros.'un en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu

21 Temmuz'da seyirci karşısına çıkan ve gişede büyük bir başarı elde eden Greta Gerwig'in yönetmenliğindeki Barbie filmi, rekora doymuyor.

Barbie, film yapım şirketi Warner Bros.'un en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Hollywood sinemasının pek çok önemli yapımına imza atan şirketin en çok gişe hasılatı elde eden filmi Harry Potter serisinin son filmi Harry Potter: Ölümcül Yadigarlar Bölüm 2 idi.

Margot Robbie'nin başrolde olduğu film, 1 milyar 34 milyon dolar hasılat elde ederek Warner Bros. tarihine geçti.

YILIN EN ÇOK KAZANANI OLMASI BEKLENİYOR

"Barbie"nin 2023 yılının en çok gişe hasılatı elde eden "The Super Mario Bros. Movie" filmini geride bırakarak yılın en çok kazanan filmi olması bekleniyor.

Warner Bros. filmleri arasında Batman serisi, Harry Potter serisi, Sherlock Holmes ve DC filmleri yer alyor.