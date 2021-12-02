Kulüp dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu

Netflix’te yayına girdiği andan beri büyük ilgiyle karşılanan ve en çok izlenen dizi Kulüp'le ilgili müjdeli haber geldi. Netflix, başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış’ın paylaştığı, hikayesi gerçek hayattan esinlenilerek hazırlanan Kulüp’ün 2. Kısım resmi fragmanını paylaştı. Peki Kulüp dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? 2. sezonda neler yaşanacak? İşte Kulüp dizisi 2. sezon fragmanı ve detaylar...

KULÜP DİZİSİ 2. SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Kulüp dizisi ikinci sezon tarihi belli oldu. Kulüp 4 bölümden oluşan 2. kısmıyla 6 Ocak 2022’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

'Aile demek, sizi sabırsızca bekleyenlerin olması demek. Kulüp 2. kısım 6 Ocak’ta sadece Netflix’te.'

Aile demek, sizi sabırsızca bekleyenlerin olması demek. #Kulüp 2. kısım 6 Ocak’ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/fLpjGePZd8 — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 2, 2021

KULÜP DİZİSİ 2. SEZONDA NELER OLACAK?

İsrail’e gitmekten vazgeçen Raşel İsmet’e bir şans daha vermek ister. Matilda bir yandan Raşel’i İsmet’ten korumaya çalışırken diğer yandan da Selim’in iniş çıkışlarını yönetmeye çalışır. Çelebi, İsmet, Orhan ve Matilda’nın geçmişe dair sırlarının teker teker çözüldüğü son dört bölümde geçmişin acı günlerine tanıklık ederken Kulüp yepyeni bir ruha bürünecek; karakterlerimiz için bir yuva ve umuda dönüşecektir.

KULÜP DİZİSİ 2. SEZON FRAGMANI

KULÜP DİZİSİ KONUSU

1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.

Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.