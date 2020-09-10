Nip/Tuck, Glee, The Politician, American Horror Story ve son olarak Netflix’te yayınlanan Hollywood’un aynı insanın elinden çıktığına inanabiliyor musunuz? Ryan Murphy çok uzun zamandır, hikayelerinden kostümlerine kadar birbirinden başarılı yapımlarla izleyicileri buluşturuyor.

Eğer kendisine ait hiçbir şeyi izlemediyseniz, başlamak ve hızlı bir şekilde fikir almak için Hollywood ile başlangıç yapabilirsiniz: 1950’lerde beyazlar için Hollywood’un altın çağı yaşanırken, siyahlar için hala karanlık bir dönemdi. İşte bu iki zıtlığı rengarenk kostümler, insanın yüzünde kocaman bir gülümseme bırakan detaylar ve gerçek hayattan ilham almış, takip edilesi bir senaryoyla bize sunmayı başaran Ryan Murphy bu sefer elini tiyatrocular ve Amerikan liselerinin geleneği olan balolara atıyor: The Prom!



DİZİ KADROSU DEĞİL YILDIZ YAĞMURU

The Prom’un çekimleri pandemi sürecinde devam ettiği için bu yıl içinde izleyebileceğiz. Ryan Murhpy’nin Instagram paylaşımına göre Noel dönemi, tam da pandemi sonrası ihtiyaç duyduğumuz ilhamı bize vereceğini söyledi.





Müzikal olarak çekilen filmin konusu klasik bir Netflix yapımından çok farklı değil: Film, sevgilisini baloya götürmek isteyen liseli bir kıza destek olmak için küçük bir muhafazakar Indiana kasabasına akın eden, komik bir şekilde kendine takıntılı tiyatro yıldızlarından oluşan bir topluluk hakkında. Ama farkı yaratan oyuncu kadrosu olacak.

THE PROM KADROSU

Kadrodaki isimleri öğrenince ister istemez heyecanlanıyorsunuz: Meryl Streep, Kerry Washington, James Corden, Nicole Kidman, Andrew Rannells, Mary Kay Place, Keegan-Michael Key, Kevin Chamberlin, Tracey Ullman ve West Side Story’nin yıldızı Ariana DeBose.

Bu kadar yetenekli ve ünlü isim Ryan Murphy’nin yeteneğiyle birleşince bakalım neler izleyeceğiz?

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