Eğer kendisine ait hiçbir şeyi izlemediyseniz, başlamak ve
hızlı bir şekilde fikir almak için Hollywood ile başlangıç yapabilirsiniz:
1950’lerde beyazlar için Hollywood’un altın çağı yaşanırken, siyahlar için hala
karanlık bir dönemdi. İşte bu iki zıtlığı rengarenk kostümler, insanın yüzünde
kocaman bir gülümseme bırakan detaylar ve gerçek hayattan ilham almış, takip
edilesi bir senaryoyla bize sunmayı başaran Ryan Murphy bu sefer elini
tiyatrocular ve Amerikan liselerinin geleneği olan balolara atıyor: The Prom!
DİZİ KADROSU DEĞİL YILDIZ YAĞMURU
The Prom’un çekimleri pandemi sürecinde devam ettiği için bu yıl içinde izleyebileceğiz. Ryan Murhpy’nin Instagram paylaşımına göre Noel dönemi, tam da pandemi sonrası ihtiyaç duyduğumuz ilhamı bize vereceğini söyledi.
Müzikal olarak çekilen filmin konusu klasik bir Netflix yapımından çok farklı değil: Film, sevgilisini baloya götürmek isteyen liseli bir kıza destek olmak için küçük bir muhafazakar Indiana kasabasına akın eden, komik bir şekilde kendine takıntılı tiyatro yıldızlarından oluşan bir topluluk hakkında. Ama farkı yaratan oyuncu kadrosu olacak.
Kadrodaki isimleri öğrenince ister istemez
heyecanlanıyorsunuz: Meryl Streep, Kerry Washington, James Corden, Nicole
Kidman, Andrew Rannells, Mary Kay Place, Keegan-Michael Key, Kevin Chamberlin,
Tracey Ullman ve West Side Story’nin
yıldızı Ariana DeBose.
Bu kadar yetenekli ve ünlü isim Ryan Murphy’nin yeteneğiyle birleşince bakalım neler izleyeceğiz?
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