Tanışma sitelerinden tanıştığın kişiyle ilk buluşma nasıl olmalı? 10 önemli kural!

Online dating eğlenceli olabilir. Kendinize orada profil açmak, yeni insanlarla tanışmak ve potansiyel bir partner bulmak için harika bir yoldur. Kimisi çok iyi gider kimisi hüsrana uğratır... Eğer tanışma uygulaması veya arkadaşlık sitelerinden birini tanıdınız ve o kişiyle yüz yüze görüşmek istiyorsanız belli başlı kuralların olduğunu unutmayın. Online tanıştığınız biriyle buluşurken güvenliğinizi ve sınırlarınızı korumanız oldukça önemlidir. Peki telefondan tanıştığınız biriyle buluşma nasıl olmalı? İşte 10 online dating tavsiyesi...

1. Her zaman halka açık bir yerde buluşun

Bu birinci kural ve önemini ne kadar anlatsam az. Söyledikleri kulağınıza ne kadar harika gelse de, ilk buluşmanız ve hatta ikinci veya üçüncü buluşmanız için halka açık bir yerde buluşmak için ısrar edin. İşlek bir mahalle, alışveriş merkezi veya aşina olduğunuz bir yer seçin, böylece bir sorun olursa, etrafta çok fazla insan olduğundan ve eve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yalnız başına giderken kendinizi güvende hissetmiyorsanız, her zaman bir arkadaşınızdan sizinle gelmesini ve başka bir masada oturmasını isteyebilirsiniz. Ayrıca ortak bir alanda buluşmak hem sizin konfor alanınızdır hem de onun bu yüzden ortak bir alanda buluştuğunuz randevular daha rahat geçecektir.

2. Buluşmaya kendiniz gidin

Bir sorun ortaya çıkarsa, kendi arabanızla güvenli bir şekilde oradan ayrılabilirsiniz. Araba kullanmıyorsanız, buluşmadan önce alternatif bir plan oluşturun. Olmak istediğiniz son yer, tanımadığınız birinin arabası olabilir.

3. Buluşmadan önce telefonda birkaç kez konuşun

Bir erkekle ilk buluşmayı planlamadan önce en az 4 kez konuşmayı tercih edin. Neden mi? Telefonda biriyle konuşmak, biriyle mesajlaşmaktan çok farklıdır. Bu sahte bir profil olmadığının ve gerçek bir kişi olduklarının "kanıtı" gibidir.

Sizinle tanışmak istediğini söyleyen birinin size telefon numarasını vermemesi veya telefonla ulaşılamayacağını söylemesi tehlikenin işaretidir. Bununla birlikte, mesajlaşma hala önemlidir, çünkü çeşitli şekillerde iletişim kurmak yeni bir ilişki geliştirmenin anahtarıdır. Ayrıca tanışma sitelerinden biriyle tanışırken ne konuşmanız gerektiğiniz bilmiyorsanız 'Tanışma sitelerinden biriyle nasıl tanışılır?' haberimize de bakabilirsiniz.

4. Konumunuzu her zaman bir arkadaşınızla paylaşın

Birine nereye gittiğinizi ve kiminle gittiğinizi söyleyin. Ayrıca arkadaşlarınıza potansiyel partnerinizin telefon numarasını da vermek isteyebilirsiniz. Bunu yapmanızın sebebi aşikar. Bu bilgileri vermek için güvenebileceğiniz birine sahip değilseniz, en kötü ihtimale karşı kendinize bu bilgileri içeren bir e-posta gönderin.

5. İlk buluşmanızda rahat olun

Bunun güvenlikten çok konforla ilgisi var. Başlangıçta online olarak tanıştığınız biriyle şahsen tanışmak sinir bozucu olabilir ve sıradan bir buluşmada hemfikir olmak baskının bir kısmını ortadan kaldırmanın harika bir yoludur. Kahve her zaman mükemmel bir seçenektir, çünkü halka açıktır, akşam yemeğinden daha ucuzdur ve stres veya beklenti çok azdır. Gündüz vakti buluşmak da güvenlidir. İlk buluşmanız için asla bir barda veya kulüpte buluşmayın; konuşmak için çok gürültülü ve almak istemediğiniz birçok başka risk var.

6. İlk görüşmeniz ilk buluşma olarak sayılmamalıdır

İkiniz sadece ilk kez karşılaşıyorsunuz. Bu bir ilişkinin tüm işaretlerine sahip olabilir, ama değildir. Gördüğünüz kişinin konuştuğunuz kişi olduğundan ve bu kişinin sizi tanımakla gerçekten ilgilendiğinden emin olmak için yapılması gereken bir görüşme olarak değerlendirmelisiniz. Ayrıca, bunun gerçek bir buluşma olmadığını bilmek, ilk buluşma gerginliklerinin bazılarını da ortadan kaldırır.

7. İyi bir izlenim bırakın

Tüm buluşma kurallarınızı hatırlayın, görgü kurallarınıza dikkat edin ve rahat olsa da, görünümünüze biraz çaba gösterin. İlk buluşmayı fazla ciddiye almayın çünkü ya buluşmaya gelmeyen ya da hayal kırıklığı yaratan biri için çok özenli giyinmek can sıkıcı olabilir. Kot pantolon ve sevimli bir üst giyin, biraz da makyaj yapın, bu da market alışverişinden bir adım ötede, ama tam olarak da bir kızlar gecesi değil. İlk buluşmada ne giyeceğiniz konusunda kafanız karışıksa 'İlk buluşmada ne giyilir? Kadınlar ve erkekler için 14 öneri' haberimize bakmalısınız.

8. İç sesinizi dinleyin

Tanışmadan önce bir şeyler doğru hissettirmiyorsa bunu yapmayın. Sadece buluşmayı kabul ettiğiniz için, aslında onunla uğraşmanız gerektiğini gösteren ortada hiçbir şey yok. Bir nedenden dolayı içgüdüleriniz size böyle hissettiriyor.

9. Biriyle tanışmak için asla 80 kilometreden fazla seyahat etmeyin

Aslında 80 keyfi bir sayıdır, ancak şehir dışından sevgi ve mutluluk vaatleri olan biriyle buluşmayla ilgili yüzlerce hikaye vardır ama kötü bir ilk buluşmadan sonra eve dönüş yolu olmadan sona erer.

Sizden uzakta yaşayan biriyle kesinlikle buluşmanız gerekiyorsa, ikiniz de bu durumdan bir tatil fırsatı yaratmayı kabul etmelisiniz. Bu, her birinizin bir veya iki arkadaşınızı getireceğiniz ve ikinizin de gitmek istediğiniz bir tatil yerinde buluşacağınız anlamına gelir. Örneğin aranızda uzak mesafeler varsa ortak bir noktada buluşabilirsiniz. Özellikle uzun mesafeli ilişkileri sevmiyorsanız, yalnızca bulunduğunuz şehirdeki kişilerle görüşmelisiniz. Eğer uzun mesafe ilişkisi yapmak istiyorsanız ancak nasıl başa çıkabileceğinizi bilmiyorsanız 'İlişkilerde uzak mesafelerle başa çıkabilmenin 4 yolu' haberimize de bakabilirsiniz.

10. Eğlenmekten korkmayın

Online dating dünyasında birçok hainlik olabilir, aynı zamanda dışarıda biriyle tanışmak isteyen birçok iyi, gerçek erkek ve kadın var. Biriyle iletişim kurduğunuz sürece, gardınızı biraz düşürmemeniz ve yeni bir ilişkiye dönüşebilecek biriyle tanışmaktan zevk almamanız için hiçbir neden yoktur.