Bir markanın anotomisi: Laris Alara Kilimci

Kendine ait bir dünya yaratan ve desenleriyle sanatı taşınabilir hale getiren bir markayı yakın takibe alıyoruz. Yaratıcısı Laris Alara Kilimci, anlattığı hikayeyle herkesi renklerin ifade etme gücüyle buluşmaya davet ediyor. Mutlaka radarınıza takılacak ve sizi harekete geçirecek bir girişimle tanışma vakti çoktan geldi!

Yazı: Baran Alışkan

KİM?

New York’ta 1993 yılında doğdum, İstanbul’da büyüdüm. Koç Lisesi’nden sonra Central Saint Martins’de grafik tasarımı eğitimi aldım. Reklam ve moda sektöründe kısa soluklu iş deneyimlerimden sonra, Londra ve İstanbul’da kendi işimi kurmaya karar verdim. Müzik, obje ve güzel anılar biriktirmeyi seviyorum.

NE?

LAR Studio nedir, neler yapar?

Lar Studio, 2017’de İstanbul’da kurulan bir desen markasıdır. İsmi benim iki adımın içinde bulunan harfleri yani Laris ve Alara’yı taşıyor ve aynı zamanda da Portekizce’de ev anlamına geliyor. Bu marka, bir şekilde aitlik hissini bulamadığım anlarda benim evim oldu. Her yıl nisan ayında yaz sezonu açılış yaparak pareo, ipek eşarp ve koton bandanalardan oluşan bir hikaye ile ruh halini anlatıyorum. Ayrıca desen dünyamızla yeni ürünler hazırlıyor ve farklı markalarla iş birliği yapıyoruz.

NASIL?

Girişimcilik hikayeniz nasıl gelişti?

Central Saint Martins’de Grafik Tasarımı okurken serigrafi baskı ve renklerle olan ilgimi pekiştirdim. Sanatçı ya da tasarımcı olarak her zaman kendi işimi yapmak istediğimi biliyordum. Türkiye’ye döndüğümdeyse bu fikir daha da pekişti ve uzun bir araştırma ve arayış sürecinden sonra ilk ürünümün eşarp olmasına karar verdim. Çıkış noktası aslında anneannemin dolabında gördüğüm 1960’larda tasarlanan Vera eşarplarıydı. Sanatın taşınabilir olması ve her yerden çıkabilecek, kolay erişilebilir bir hale getirilmesi bu formatta hoşuma giden özellik.

NEDEN?

Neden girişimci olmaya karar verdiniz?

Desen dilimin ve üretimimin özgünlüğüne inanarak piyasada niş bir duruşla markayı kurdum. Bence her markanın anlattığı farklı bir dünya varsa ve bu doğru anlatılırsa piyasadaki rekabet sizi korkutmuyor. Ürettiğim ürünün özgün ve farklı bir duruşu olduğuna inandığım için marka kurarken içimde hep bir enerji ve güven duygusu vardı. Lar, duruşuyla piyasadaki, ülkedeki ve dünyadaki kötü haberlere karşı benim kalkanım oldu. Desenler ve renkler insanları heyecanlandırıyor, mutlu ediyor ve bence hepimizin biraz optimizm için buna ihtiyacı var. Özellikle Türkiye’de insanlar renk ve desen kullanımı konusunda gerek ev dekorasyonunda gerek giyimlerinde çekingen ve muhafazakar davranıyor. Ben bunu kırmak istedim. Renklerin, insanların kendilerini ifade etme konusundaki gücüne inanıyorum.



* Lar Studio ürünlerini web sitesi lar.studio, İstanbul’da Vakkorama, Vitruta, 21 Kuzguncuk, Maezae; İzmir’de Bishop Store, Now OR Never’da bulabilirsiniz. Ayrıca globalde bulabileceğiniz noktalar; The Sabah Dealer (New York/ABD), Takashimaya (Japonya), AIDA Shoreditch (Londra/İngiltere) ve Kitchener (Bern/İsviçre).

NEREDE?

Yarın ve gelecekte markanızı ve kendinizi nerede görüyorsunuz?

Ne dediysem hep farklı yerlerde buldum kendimi… O yüzden çok ileri tarihlere plan yapmayı sevmiyorum; hislerimle ve anı yaşayarak üretiyorum. Bu yaz çok güzel iş birliklerimiz oldu. İlk etapta söyleyebileceklerim Türkiye’de WWF, Mehtap Elaidi ve ABD’de The Sabah Dealer. Ayrıca Hodder&Stoughton için global çapta yayınlanan bir seyahatname yayınları için beş kitap kapağı tasarladık. Özellikle İngiltere’de her kitapçıda olacağı için çok heyecanlıyım. Çünkü okul yıllarındaki Laris’in hayaliydi bu. Ev koleksiyonu için çalışmak çok isterdim. Bir mural projesi yapmak da en büyük hayallerim arasında yatıyor.

NE ZAMAN?

Ne zaman markanıza ‘başarılı’ ve kendinize de ‘ben oldum!’ diyeceksiniz?

Pandemi süreci ile başarının göreceli olduğunu bence çoğumuz gördük. Markanın başarısından ziyade birkaç kişiye ilham verebilmek ve kalplerinde yer edinmek benim için yeterli olur. Bu sene kaybettiğimiz Lanvin’in eski kreatif direktörü ve AZ Factory’nin kurucusu mütevazi ve komik Alber Elbaz gibi sadece akıllarda değil kalplerde de yer edinmek. Aynı zamanda da işimizi belirli kitlelere ulaştırmak benim için başarının anlamı.

LARİS ALARA KİLİMCİ

Etkileyici bir film: Im Juli (Temmuzda)-Fatih Akın

Başucu kitabım: Erich Fromm’un her kitabı.

İş planım/çalışma tarzım: Sabahları yoga, yürüyüş veya pilates yaparım. Ardından kahvemi hazırlar, etrafı toparlar ve çalışmaya başlarım. Bulunduğum alanın güneş ışığı alması ve istediğim görüntüye sahip olması benim için çok önemli. Zihnim bloke olduğundaysa yürüyüşe çıkarım ya da çalışmam. Bir işi yapamıyorsam geceleri zorlamak yerine bir sonraki günün sihrine bırakırım.

Güzellik rutinim: Gerçek aloe vera ile cildimi nemlendiriyorum ve gül suyu sıkıyorum. Fondöten ve kapatıcı asla kullanmıyorum. Doğal ürünler tercihim.

Favori şarkım/albümüm: Super Koto-Ponzu Island

İmza aksesuarım: Kenarında CEO yazan Gentle Monster X Alexander Wang sarı gözlüğüm.

Benim rengim: Normalde turuncu ama bu ara gonca yeşili.

İlham kaynağım: Hareket etmek, dans ve gitmek.

Unutulmaz bir rota: Costa Maya, Meksika.

