Ciritçi Eda Tuğsuz kimdir? Nereli, yaşı, kilosu ve hayatı

Eda Tuğsuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda cirit atma alanında Türkiye'yi temsil ediyor. Fenerbahçeli milli atletimiz Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atma serilerinde en iyi 12 dereceyi yapan atletler arasına girerek adını finale yazdırdı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde milli sporcu Eda Tuğsuz, cirit atma elemelerinde B Grubu'nda yarıştı. İlk hakkı geçersiz olan 24 yaşındaki milli atlet, ikinci atışında 62.31 metreyle kendi adına sezonun en iyi derecesini gerçekleştirdi.

Doğrudan final için gerekli olan 63 metreye ulaşamayan Eda, buna rağmen grubunda 3'üncülüğü alırken genel sıralamada da en iyi atışı yapan 5. sporcu oldu. Eda Tuğsuz, bu derecesiyle finalde yarışacak 12 atletten biri olmaya hak kazandı.

Milli sporcu, cirit atma finalinde 6 Ağustos Cuma günü TSİ 14.50'de yarışacak.

EDA TUĞSUZ KİMDİR

Eda Tuğsuz 27 Mart 1997’de Antalya'da doğdu. Atletizime genç yaşlarda başladı. Boyu 1,73 m ve kilosu 80.

2016 Türkiye 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'ndaki 57,24 metrelik atışıyla, Aysel Taş'a ait 16 yıllık Türkiye rekorunu ele geçirdi. Bu zaferin ardından rekorunu biraz daha geliştirdi ve Süper Lig mücadelesinde 58,95 m atarak kendine ait olan rekoru tazeledi.

20 Temmuz 2016'da Polonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Şampiyonası'nda üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalya kazandı. 2017’de Mersin'de yapılan Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda önce 59,21 ardından da 59,68 m atarak kendine ait Türkiye rekorunu kırdı.

2017 Mart ayında 2017 Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda 60,98 metreyi gördü ve kişisel en iyi derecesini ve ülke rekorunu bir metreden fazla geliştirerek gümüş madalya kazandı. Bununla birlikte 60 metre sınırını geçen ilk Türk kadın ciritçi oldu.

2017 Nisan ayında Antalya'daki seçme yarışlarında ilk hakkında 64,30 atan sporcu, kariyerine bir Türkiye rekoru daha ekledi. Daha sonra Bakü'deki 2017 İslami Dayanışma Oyunları mücadelesinde altın madalyayı kazandı ve rekor derecesini de 67,21'e yükseltti.

24 yaşındaki milli atlet, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ikinci atışında 62.31 metreyle kendi adına sezonun en iyi derecesini gerçekleştirdi. Doğrudan final için gerekli olan 63 metreye ulaşamayan Eda, yine de grubunda 3'üncülüğü aldı ve genel sıralamada en iyi atışı yapan 5. sporcu oldu.

Eda Tuğsuz Katıldığı Yarışmalar ve Kazandığı Madalyalar

Katıldığı Oyunlar Kazandığı Madalyalar Minsk 2019 Avrupa Oyunları Bakü 2017 İslami Dayanışma Oyunları Altın madalya Nanjing 2014 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Mersin 2013 Akdeniz Oyunları Utrecht 2013 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Altın madalya

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