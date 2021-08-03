Bronz Olimpiyat madalyası geldi! Milli Cimnastikçi Ferhat Arıcan Kimdir? Nereli, yaşı ve tüm merak edilenler

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, daha önce Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alan Arıcan'ın hedefi madalya ile dönmekti ve bronz madalya kazandı!

2020 Tokyo Olimpiyatları geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti. Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda finalde 15.633 puan aldı. Ferhat Arıcan, bu skor ile bronz madalya kazandı. Bu başarı tarihi bir önem de taşıyor. Artistik cimnastikte Türkiye ilk defa Olimpiyatlarda madalya aldı. Peki Ferhat Arıcan kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Cimnastik Ferhat Arıcan'ın başarıları nelerdir? Kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

FERHAT ARICAN KİMDİR?

Doğum Tarihi: 28 Temmuz 1993

Boy: 1.78 M (5/10 in)

Kilo: 68 Kg

Branş: Artistik Cimnastik

Ferhat Arıcan, 1993 İzmir doğumlu olup 28 yaşındadır. Ferhat Arıcan 68 kg ve boyu 1,78 m. Ferhat Arıcan, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alan Ferhat Arıcan'ın hedefi madalya ile dönmekti ve bronz madalya kazandı. İlk defa kendine ait tescilli 3 hareketi olan sporcu unvanına sahip Arıcan, cimnastik sporuna ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin teşviki ile 10 yaşında başlamıştır.

Bugün paralel bar aletinde, geçen sene kazandığım Avrupa şampiyonluğu unvanımı koruduğum ve bir kez daha altın madalya kazandığım için çok mutlu ve gururluyum. Takım arkadaşlarıma, hocalarımıza, aileme ve bizi ekran başında bir saniye bile yalnız bırakmayanlara teşekkürlerimle. pic.twitter.com/edhlnrOoHs — Ferhat Arıcan (@ferhatarican) April 25, 2021

Singapur'da düzenlenen 2010 Gençlik Olimpiyatları'nda atlama masasında Moğol rakibi Ganbatyn Erdenebold ardından gümüş madalya kazanmıştır.2013 yılında Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları paralel bar kategorisinde bronz madalyanın sahibi olmuştur.

Arıcan 2008 yılında paralel aleti, 2013'te atlama masasında ve 2014 yılında Çin'de düzenlenen 45. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirdiği 3 hareketi kendi adına tescilletmiştir. Dünya cimnastik literatüründe kendi adına tescilli 3 hareketi olan ilk sporcu olma başarısını göstermiştir.

2014 yılında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada Arıcan, 2016 Rio Olimpiyatları yolunda destekleyeceği, madalya vadeden 16 "altın" çocuğu arasında yer almıştı.

2016 Yaz Olimpiyatları kota müsabakalarında kulplu beygir, yer hareketleri, atlama, paralel bar ve barfikste toplam 86,131 puan elde etti ve 11. sırada yer aldı. Arıcan, 108 yıl aranın ardından, Aleko Mulos'tan sonra Türkiye adına Olimpiyatlar'da mücadele edecek ikinci erkek cimnastikçi oldu.

2019 yılı Ocak ayında ise Göztepe'ye transfer oldu.

Katıldığı Oyunlar

Minsk 2019 Avrupa Oyunları (bronz madalya)

Tarragona 2018 Akdeniz Oyunları (bronz madalya)

Bakü 2017 İslami Dayanışma Oyunları (1 altın,1 gümüş madalya)

Rio De Janeiro 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları

Bakü 2015 Avrupa Oyunları

Mersin 2013 Akdeniz Oyunları (bronz madalya)

Singapur 2010 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları (gümüş madalya)

Pescara 2009 Akdeniz Oyunları

Tampere 2009 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali

Ferhat Arıcan: HER ŞEY NASIL BAŞLADI, ÖĞRETMENİ NASIL KEŞFETTİ?

Peki, Ferhat Arıcan cimnastiği nasıl ve kaç yaşında başladı? Arıcan, 5 Mayıs 2021'de verdiği bir röportajda kariyer öyküsünü şöyle anlatıyor:

Aslında cimnastik çok erken yaşta başlanması gereken bir spor. Erken yaştan kastım; 3-4 yaş. Oysa benim cimnastikle tanışmam, 10 yaşında beden eğitimi öğretmenim sayesinde oldu. Bir veli toplantısında aileme ‘Geç kaldık diye düşünmeyin, bu çocuğu hemen cimnastiğe başlatın, çok büyük bir yeteneği ve potansiyeli var’ demiş. Ailem de bu tavsiyeye uyup beni hemen cimnastiğe başlatmış. Bugün, paralel bar dünya sıralamasında en iyi 3 cimnastikçiden biriyim. Son 12 yılın Türkiye, 2020 ve 2021 yılının Avrupa şampiyonuyum. 4 Dünya Kupası kazandım. Cimnastik literatüründe Arıcan hareketi diye adlandırılmış 2 hareket var. Türkiye’yi Cumhuriyet tarihinde Olimpiyat Oyunları’nda cimnastik branşında temsil etmiş ilk sporcuyum. Ailesinin spor bilincinin olmasının, bir çocuğun hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğuna bakar mısınız? ‘Ferhat, matematik notların neden düşük' diye de dönebilecekleri bir veli toplantısından, ‘Cimnastiğe başlamak ister misin?’ diye döndüler. Ve ben bugün sahip olduğum her şeyi cimnastiğe borçuyum.

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