Sıcak hava dalgası sırasında seyahat ederken sık yapılan 8 hata

Güneşin tadını çıkarmak, tatile çıkmanın bir parçasıdır, ancak aşırı sıcaklıklar ciddi sağlık riskleri oluşturur, bu nedenle seyahat programınızı sıcaklara göre hazırlamak ve planlamak her zaman için en iyisidir.

İnsanların yaptığı en büyük hata, güneşin gücünü hafife almaktır. Dışarı çıkıp 'O kadar da kötü değil' diye düşünebilirsiniz. Ancak, özellikle dışarıda çok fazla zaman geçiriyorsanız ve hazırlıklı değilseniz, sıcaklık sizi gerçekten risk altına sokabilir.

Biz de uzmanlardan sıcak hava dalgası sırasında insanların seyahat ederken yaptıkları en büyük hatalar ve tatilde güvenli, sağlıklı ve mutlu kalmak için tavsiyelerini paylaşmalarını istedik.

Su İçme Alışkanlığında Hata

Bol su içmeyi unutmayın. Güne bir bardak su ile başlayın. Yanınızda bir şişe getirin. Alkol gibi vücuttaki suyu tüketen içeceklerden kaçınmaya çalışın. Havuz başında kokteyl içiyorsanız, telafi etmek için daha fazla su içtiğinizden emin olun. İster yürüyüş, yürüyüş veya bisiklete binme gibi açık hava etkinlikleri yapıyorsanız, yol boyunca su doldurmak için yerler belirleyin.

Temel kural, suyunuzun yarısına geldiğinizde yeniden doldurmaktır. Ve parkurda su yoksa, su kaynağınızın yarısına geldiğinizde, bitmediğinizden emin olmak için geri dönün.

Bir sıcak hava dalgasının aşırı sıcaklıklarıyla yüzleşirken tek başına su yeterli olmayabilir, çünkü kaybetmekte olduğunuz elektrolitleri de değiştirmeniz gerekir. Hücrelerinize hidrasyon sağlayan sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller olmadan vücudunuz ihtiyaç duyduğu sıvıları ememez. Elektrolitler kas ve sinir fonksiyonunu düzenleyebilir, bu nedenle dehidrasyon kas zayıflığının yanı sıra bitkinlik ve baş ağrılarına neden olabilir.

İç Mekan Aktivitelerinden Kaçınmak

Tatildeyken dışarıda olmanız gerekiyormuş gibi hissetme eğilimi vardır, ancak bir sıcak hava dalgası sırasında günün birkaç saatini içeride veya bu mümkün değilse gölgede geçirmek önemlidir.

Hava durumunu ve uyarıları kontrol edin ve gününüzü bu bilgilere göre planlayın. Öğleden sonraya kadar olan saatler genellikle en sıcak zamanlardır, bu nedenle bu saatlerde açık hava aktivitelerini minimumda tutun. Bunun yerine müzeler, filmler, içeride yemek yeme ve hatta belki biraz kestirme gibi etkinlikleri tercih edin. Müzeleri ve sanat galerilerini keşfetmek ve gölgede uzun öğle yemekleri ve kahve molaları vermek gibi kültürel etkinlikler için sıcağı bir fırsat olarak kullanabilirsiniz.

Çok Fazla Şey Yapmaya Çalışmak

Sıcak hava dalgası sırasında tatil beklentileri konusunda kendinize karşı nazik olun. Limitli bir tatil zamanınız olduğunda, her şeyi tek bir tatile sığdırma konusunda baskı hissedebilirsiniz - özellikle de geziyi planlamak için çok fazla zaman ve para harcamışsanız. Fakat listenizdeki her aktiviteyi tamamlayamadıysanız kendinizi kötü hissetmeyin, özellikle de bu, sıcak hava dalgası sırasında günün en sıcak saatlerinde kendinizi aşırı zorlamak anlamına geliyorsa.

İtalyanca "dolce far niente" deyimini benimseyin - hiçbir şey yapmamanın keyfi. Oturup dondurma yiyerek ve insanları izleyerek vakit geçirmek, bir sürü turistik yeri ziyaret etmek kadar tatmin edici olabilir.

Ve ebeveynler için özel bir not: Çocuklarınız için mükemmel bir tatil hatırası yaratmak için üzerinizde çok fazla baskı olsa da, ancak tüm bunların onlar için yeni olduğunu hatırlayın. Zaten onlar, yeni bir yerde olmaktan ve sizinle vakit geçirmekten heyecan duyarlar. Bu nedenle, herkesi sıcakta gezmek için zorlamak yerine, öğleden sonrayı havuzda veya plajda geçirirseniz kendinizi kötü hissetmeyin.

Uyuyakalmak

Tabii ki, tatilde dinlenmek ve rahatlamak istersiniz, ancak biraz gezmek istiyorsanız, bunu sabahın erken saatlerinde, sıcaklığın o kadar fazla olmadığı zamanlarda yapmak en iyisidir.

Sabahın erken saatleri veya akşam, günün en serin olduğu zamanlardır, bu nedenle sıcaktan kaçınmak için mümkünse, etrafta dolaşmayı bu saatlere saklamak en iyisidir. Bu, daha kısa bir gece uykusu anlamına gelir, ancak gün ortasında uykunuzu tamamlarsınız - İspanyolların yaptığı gibi, gününüze bir "siesta" yapın. Gece hayatını deneyimlemek için daha fazla enerjiye sahip olmanın harika bir yolu ve sağlığınız için de iyi."

Belirli zamanlama bir yerden bir yere değişebilir, bu nedenle gideceğiniz yerdeki günün en sıcak ve en serin saatlerini belirlemek için araştırma yapın ve uykunuzu ve aktivitelerinizi buna göre planlayın.

Yanlış Giysiler Seçmek

Havadar ve rahat kıyafetler giymek, gün boyunca kendinizi nasıl hissettiğinizi etkiler. Hava çok sıcakken mümkün olduğu kadar az giymek cazip gelebilir, ancak cildi hafif kumaşlarla örtmek, güneşe çok fazla maruz kalmayı önleyeceği için daha serin hissetmenize yardımcı olabilir. Sıcak havalarda pamuk, keten gibi açık renkli, doğal kumaşlar havayı geçirir ve sizi serin tutar; ısıyı, bakteri ve kokuyu hapseden ve daha sıcak hissetmenizi sağlayan sentetik kumaşların aksine daha ideal bir tercih olacaktır.

Vücudun Sinyallerini Görmezden Gelmek

İnsanların seyahat ederken yaptıkları en yaygın hatalardan biri, "Seyahat ediyorum, tüm bunları yapmak istiyorum, bu yüzden vücudumun deneyimlediği tüm garip hislerin üstesinden geleceğim" diye düşünmek ve sonuç olarak, vücutlarının bir şeylerin yanlış olduğuna dair verdiği ipuçlarını görmezden gelmektir.

Özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa, gün boyunca nasıl hissettiğinize dikkat etmenizi tavsiye etti. Seyahat, doğası gereği rutininizi bozar, bu nedenle yüksek tansiyon, diyabet veya kalp rahatsızlığı gibi durumlar için aldığınız tüm ilaçları yanınıza aldığınızdan ve seyahatiniz sırasında bunları tutarlı zamanlarda almaya devam ettiğinizden emin olmak gerekir.

Genel risk profiliniz konusunda kendinize karşı dürüst olun. Kronik durumlar için ilaç kullanıyor musunuz? Sağlığınızın kusursuz olmadığını biliyor musunuz? Bu, daha da dikkatli olmanız ve vücudunuzu dinlemeniz gerektiği için bir sinyaldir.

Güneş Kremi Sürmemek

Güneşte ne kadar zaman geçirirseniz geçirin, cildinizi mümkün olduğunca korumak istediğiniz için gün boyunca güneş kremi uygulamak önemlidir. Yüksek SPF'li bir güneş koruyucu seçin ve en az iki saatte bir yeniden uygulayın.

Çoğu insan, cildinizin yalnızca güneş en güçlü olduğu zaman yanabileceğini varsayar. Ancak hava bulutlu veya rüzgarlı olsa bile güneş yanığı alabilirsiniz, bu nedenle bunu akılda tutmak önemlidir.

Doğrudan Güneşe Çok Fazla Maruz Kalmak

Doğrudan güneşte olduğunuz süreyi sınırlamak ve özellikle gün ortasında gölgede kalmak önemlidir. Vücudunuzun aşırı ısınmasını önlemek için vantilatör kullanmak veya başınıza ve boynunuza nemli bir havlu koymak işe yarayabilir.

Güneşte uzanmak birçok insanın tatilinin büyük bir parçası olsa da, sıcak hava dalgası sırasında güneşlenme planlarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.

Aylarca tatilde kumsalda uzanmanın hayalini kurduğunuzda, çok sıcak yüzünden içeride kalma fikri hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak güneşlenmek düşük sıcaklıklarda bile risk barındırır, bu nedenle sıcak hava dalgası sırasında çok tehlikeli olabilir. Mümkün olduğunca güneşten uzak durmak en iyisidir, bu nedenle biraz D vitamini alabilmek için sıcaklığın biraz daha düşük olduğu öğleden sonra saatlerinde sahile gidin.