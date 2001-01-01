Bilimsel çalışmalar, kısa süreli düşük kalorili diyetlerin vücudu dinlendirdiği sonucuna ulaşmıştır. Ancak önemli olan bunu doğru ve kalıcı şekilde yapabilmek!

Diyetisyen ve Yaşam Koçu: Gizem Şeber



Düşük kalorili bir beslenme türü uzun dönemde kas kaybına yol açar ve tehlikeli sağlık durumları ortaya çıkarabilir. Bu nedenle birçok sağlık otoritesi kuruluş uzun zamanlı yapılmamasını önerir. Çiğnemek en önemli reflekslerden biridir, bu nedenle bütün gün sıvı beslenmek yerine 1-2 katı öğün olması da kaydıyla detoks programları sağlıklı hale getirilebilir. Detoks karaciğer tarafından normalde de her gün gerçekleştirilen bir eylemdir. Bu nedenle vücudun sürekli dışarıdan bir detoksa ihtiyacı yoktur. Ruhani dönüşüm ile ilgilenenlerin uzun süreli meditasyon yaptıkları dönemde detoks uygulamalarının aydınlanmayı kolaylaştırdığı Doğu ilimleri tarafından genel söylemlerden biridir. Detoks yapmak istiyorsanız arınmayı sadece besinle ve içecekle yapmamalısınız. Bu süreçte bol arıtılmış su tüketip, günlük telaş getiren aktivitelerden mümkün olduğunca uzak durup, programı yoga ve meditasyonla destekleyebilirsiniz.





TARİFLER

2 yemek kaşığı yoğurt1 tatlı kaşığı bal3-4 buz küpü1 tatlı kaşığı matcha çayıTüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketin.1 ölçek protein tozu1/2 muz2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı1 silme tatlı kaşığı toz tarçın1 silme tatlı kaşığı matcha çayıTüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketin.1/2 orta boy brokoli1/2 avokado1/2 orta boy marul2 yeşil biber1 tatlı kaşığı zeytinyağıTüm malzemeler iyice yıkandıktan sonra metal değmeden doğrayıp, karıştırın.2 cm taze zerdeçal2 havuç1 cm taze zencefil1/2 limon3 kereviz sapıTüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketin.1/2 mango1/2 avokado1.5 su bardağı Hindistan cevizi suyu1 tatlı kaşığı keten tohumuTüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketin.Matcha smoothieMetabolik yeşil çayYeşil canavar salatasıİltihap giderici tonikYeşil canavar salatasıSüper besinler içeceği