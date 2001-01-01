Diyetisyen ve Yaşam Koçu: Gizem Şeber
Düşük kalorili bir beslenme türü uzun dönemde kas kaybına yol açar ve tehlikeli sağlık durumları ortaya çıkarabilir. Bu nedenle birçok sağlık otoritesi kuruluş uzun zamanlı yapılmamasını önerir. Çiğnemek en önemli reflekslerden biridir, bu nedenle bütün gün sıvı beslenmek yerine 1-2 katı öğün olması da kaydıyla detoks programları sağlıklı hale getirilebilir. Detoks karaciğer tarafından normalde de her gün gerçekleştirilen bir eylemdir. Bu nedenle vücudun sürekli dışarıdan bir detoksa ihtiyacı yoktur. Ruhani dönüşüm ile ilgilenenlerin uzun süreli meditasyon yaptıkları dönemde detoks uygulamalarının aydınlanmayı kolaylaştırdığı Doğu ilimleri tarafından genel söylemlerden biridir. Detoks yapmak istiyorsanız arınmayı sadece besinle ve içecekle yapmamalısınız. Bu süreçte bol arıtılmış su tüketip, günlük telaş getiren aktivitelerden mümkün olduğunca uzak durup, programı yoga ve meditasyonla destekleyebilirsiniz.
TARİFLERMATCHA SMOOTHİE
Malzemeler
2 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı bal
3-4 buz küpü
1 tatlı kaşığı matcha çayıHazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketin.METABOLİK YEŞİL ÇAY
Malzemeler
1 ölçek protein tozu
1/2 muz
2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 silme tatlı kaşığı toz tarçın
1 silme tatlı kaşığı matcha çayıHazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketin.YEŞİL CANAVAR SALATASI
Malzemeler
1/2 orta boy brokoli
1/2 avokado
1/2 orta boy marul
2 yeşil biber
1 tatlı kaşığı zeytinyağıHazırlanışı
Tüm malzemeler iyice yıkandıktan sonra metal değmeden doğrayıp, karıştırın.İLTİHAP GİDERİCİ TONİK
Malzemeler
2 cm taze zerdeçal
2 havuç
1 cm taze zencefil
1/2 limon
3 kereviz sapıHazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketin.SÜPER BESİNLER İÇECEĞİ
Malzemeler
1/2 mango
1/2 avokado
1.5 su bardağı Hindistan cevizi suyu
1 tatlı kaşığı keten tohumuHazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketin.1 Günlük detoks programıKahvaltı
Matcha smoothieAra öğün
Metabolik yeşil çayÖğle
Yeşil canavar salatasıAra öğün
İltihap giderici tonikAkşam
Yeşil canavar salatasıAra öğün
Süper besinler içeceğiİLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:Akılcı diyet linki için TIKLAYINIZ