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Detoksla arının

Bilimsel çalışmalar, kısa süreli düşük kalorili diyetlerin vücudu dinlendirdiği sonucuna ulaşmıştır. Ancak önemli olan bunu doğru ve kalıcı şekilde yapabilmek!

Diyetisyen ve Yaşam Koçu: Gizem Şeber

Düşük kalorili bir beslenme türü uzun dönemde kas kaybına yol açar ve tehlikeli sağlık durumları ortaya çıkarabilir. Bu nedenle birçok sağlık otoritesi kuruluş uzun zamanlı yapılmamasını önerir. Çiğnemek en önemli reflekslerden biridir, bu nedenle bütün gün sıvı beslenmek yerine 1-2 katı öğün olması da kaydıyla detoks programları sağlıklı hale getirilebilir. Detoks karaciğer tarafından normalde de her gün gerçekleştirilen bir eylemdir. Bu nedenle vücudun sürekli dışarıdan bir detoksa ihtiyacı yoktur. Ruhani dönüşüm ile ilgilenenlerin uzun süreli meditasyon yaptıkları dönemde detoks uygulamalarının aydınlanmayı kolaylaştırdığı Doğu ilimleri tarafından genel söylemlerden biridir. Detoks yapmak istiyorsanız arınmayı sadece besinle ve içecekle yapmamalısınız. Bu süreçte bol arıtılmış su tüketip, günlük telaş getiren aktivitelerden mümkün olduğunca uzak durup, programı yoga ve meditasyonla destekleyebilirsiniz.

TARİFLER
MATCHA SMOOTHİE
Malzemeler
2 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı bal
3-4 buz küpü
1 tatlı kaşığı matcha çayı

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketin.



METABOLİK YEŞİL ÇAY
Malzemeler
1 ölçek protein tozu
1/2 muz
2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 silme tatlı kaşığı toz tarçın
1 silme tatlı kaşığı matcha çayı

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketin.

YEŞİL CANAVAR SALATASI
Malzemeler
1/2 orta boy brokoli
1/2 avokado
1/2 orta boy marul
2 yeşil biber
1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı
Tüm malzemeler iyice yıkandıktan sonra metal değmeden doğrayıp, karıştırın.



İLTİHAP GİDERİCİ TONİK
Malzemeler
2 cm taze zerdeçal
2 havuç
1 cm taze zencefil
1/2 limon
3 kereviz sapı

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketin.

SÜPER BESİNLER İÇECEĞİ
Malzemeler
1/2 mango
1/2 avokado
1.5 su bardağı Hindistan cevizi suyu
1 tatlı kaşığı keten tohumu

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketin.



1 Günlük detoks programı
Kahvaltı
Matcha smoothie
Ara öğün
Metabolik yeşil çay
Öğle
Yeşil canavar salatası
Ara öğün
İltihap giderici tonik
Akşam
Yeşil canavar salatası
Ara öğün
Süper besinler içeceği

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