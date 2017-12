Vücudun fonksiyonlarını normalize etmeye ve alkali dengesini düzenlemeye, hücreleri yenilemeye yardımcı yeni bir detoks programı var. Juice diyetini Umay Villa anlattı ve 3 günlük örnek mönüyü tarifleriyle paylaştı.

Detoks yapmak öncelikle vücuttan ödem ve toksinleri atmaya yardımcı oluyor. Ancak etkileri sadece bununla sınırlı değil. Sağlık problemi olmayan kişiler uygulandığında vücudun alkali dengesini düzenlemek gibi faydalı etkileri de oluyor. Umay Villa'nın kaleminden uzun süre yapılmaması gereken bu yöntemlerin en yenisi...



Juice diyeti nedir?

Juice diyeti vücuda mola verdirdiğimiz, sindirim sistemini dinlendirdiğimiz bir program. Tatiller, yoğun çalışma hayatı, düzensiz ve dengesiz beslenme, çok sık veya çok nadir yemek yemek, gerekli gıdaları, vitaminleri almamak, menopoz, abur cuburla geçirilen öğünler nedeniyle sindirim sistemi aşırı yoruluyor, vücut yağ oranı artıyor ve vücut aynen tıkalı bir lavabo durumuna geliyor. Öncelikle vücuttan ödem ve toksinleri atıp enerji depolamak, sonrasında ise yağ oranını düşürmek için Juice diyetleri tavsiye ediyorum.



Sağlığımıza ve organlarımıza faydaları neler?

Vücudumuzda en çok yorulan sistemlerden biri sindirim sistemi. İçi devamlı gereksiz besinlerle doldurulan, aralıksız yemek yemekten ve/veya çok uzun aç bırakılmaktan, içkiden, yanlış zamanda alınan karbonhidratlardan, işlenmiş gıdalardan, fast food’dan dolayı sindirim sistemi çok yoruluyor ve görevini yerine getirememeye başlıyor. Juice diyeti; vücudun tüm fonksiyonlarını normalize ediyor ve vücudun alkali dengesini düzenliyor, hücreleri yeniliyor. Sağlıklı, fit bir vücut için vücut kaybettiği veya yeteri kadar alamadığı vitamin, mineral, enzimleri doğrudan ve sindirim sistemini yormadan adeta bedene enjekte edilircesine alıyor.



Ne kadar süreyle yapılmalı?

Juice diyetler ile üç-beş gün içinde vücut kendini yeniliyor, hızlı bir şekilde ödem ve vücuttaki şişlikler atıldığı için hemen arkasından yağ yakımına geçiliyor. Beş günden fazla süren Juice diyetlerin faydası olmuyor. Beş gün yapılacaksa ayda iki sefer tekrarlanabiliniyor.



Kimlerin yapması sakıncalı?

Juice diyetleri hamilelerin, bebeği çok küçük olan, henüz katı beslenmeye geçmemiş emziren annelerin, belli sebze ve meyvelere alerjisi olanların yapmasını tavsiye etmem. Tip 1 diyabet hastaları ise eğer insülin oranlarını takip edebiliyorlarsa doktor kontrolünde yapabilir.







Bu tip bir diyette günlük kalori alımı yaklaşık ne kadar oluyor? Ne kadar sürede kilo verilmesi öngörülüyor?

Günlük kalori miktarını 1000 kalorinin altında tutmuyorum çünkü bu miktar sağlıklı, normal düzeyde hareket eden biri için risk taşıyor, metabolizmanın yavaşlamasına neden oluyor. Hazırladığım Juice diyeti programlarında egzersiz de var. Bu sebeple bazı günler kalori miktarını daha da arttırabiliyorum veya bir miktar azaltabiliyorum.



Juice diyeti vejetaryen bir beslenme şekli mi? Vegan versiyonu da oluyor mu?

Vegan versiyonunu çok sağlıklı bulmuyorum. Juice diyetinin vejetaryen versiyonu kolay yapılıyor, gayet sağlıklı bir şekilde ilerliyor ve çok güzel sonuç veriyor.



Juice diyeti yapmak güvenli mi? Bu diyeti yaparken yeteri kadar protein alınabiliyor mu?

Juice diyetin günlük mönülerinde her vücudun ihtiyaç duyduğu kadar proteine elbette yer veriyorum. Beş günlük Juice diyetlerim komple bir program ve içinde belli ölçüde vücudu aşırı zorlamayan egzersiz de bulunuyor. Mönülerde karbonhidratı, proteini, vitaminleri günün saatine, öğününe, metabolizmanın hızlı, yavaş olduğu saatlere göre ayarlıyorum ve maksimum sonuç için programa tamamen uyulmasını istiyorum. Bu ne demek? Öğünler atlanmayacak, egzersiz programından ne fazla ne de eksik egzersiz yapılacak, öğünlerdeki her şey mutlaka tüketilecek.



Bu diyetin bağırsak florasına etkilerini anlatabilir misiniz?

Bir Juice diyette sadece soğuk sıkım içecekler değil (çünkü bunlarda lif bulunmaz), lif içeren smoothie’ler de menüde olmalı. Lifli gıdalar bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilerin çoğalmasını destekliyor. Bunun dışında mesela yoğurt, kefir gibi gıdaların bir Juice diyette olması, bağırsak duvarımızın kendini zararlı maddelerden korumasını sağlıyor.



Şekerle ilgili sağlık sorunları yaşayanlar bu diyeti yapabiliyor mu? Bu diyetle fazla şeker alınmış oluyor mu?

Sağlıklı bir içecek hazırlanırken şeker dengesini korumak için sıkılan sebze miktarı ve çeşidi her zaman meyvelerden daha fazla olmalı. Evet katı meyve sıkacağında sebzelerden daha az, meyvelerden daha fazla su çıkıyor fakat sağlık bakımından doğru olan sebze çok, meyve miktarı az olmalı böylece şeker dengesi de sağlanmış oluyor.







Bu tip diyetler genellikle vücudu temizlemeye yardımcı oluyor, cildimize de etkileri var mı?

Juice diyetlerle cilt parlıyor, göz çevresindeki halkalar azalıyor, ince çizgiler daha az belirgin oluyor, cilt kızarıklıkları azalıyor, cilt dinleniyor ve daha gergin oluyor.



Bu diyeti yapmak için mutfağımızda ne gibi malzemelere ihtiyaç var?

Juice diyeti yapmak için bir katı meyve sıkacağı ve smoothie blender gerekli. Bunlar zaten sağlıklı beslenmek için mutfağımızda olması gereken aletlerden...



Diyetteki ürünleri, gıdaları seçerken dikkat edilmesi gereken şeyler var mı?

Başta taze olması gerekiyor! Önceden hazırlanmış ve paketlenmiş ürünleri önermiyorum. Bulunabilirse organik olanları almalarını tavsiye ederim.



JUICE DİYETTE LİFLİ GIDALAR ALINIYOR MU?

Sadece sebze ve meyve sularının sıkılarak hazırlandığı Juice diyetleri zaten tavsiye etmiyorum. Çünkü bağırsakların çalışması için lifli gıdalara ihtiyacımız var. Yetişkin bir insanın günde 20-30 g kadar lifli gıda tüketmesi gerekirken, günlerce sadece sebze ve meyve suyu içmek etkisi hemen ortaya çıkmasa bile uzun vadede vücuda zararlı. Bu sebeple Juice diyetlerimde smoothie’ler, çok farklı baharatlarla hazırlanan doyurucu salatalar, metabolizmayı hızlandıran çorbalar, yağ yakımını destekleyen detoks suları, kuruyemişleri mönülere mutlaka ekliyorum.



