Kilo vermek sadece beslenmeyle mümkün olamaz. Kan tahlillerinin yapılması, düzenli saatlerde yemek yemek, iyi uyku, spor... Hepsi halkanın bir parçası.

Uzman Diyetisyen ve NLP Uzmanı: Serkan Tutar



Sağlıklı bir bedene sahip olmak için ilk yapılması gereken kan tahlillerinizin yapılması. İnsülin direncinde, troidlerde, kan seviyenizde, D vitamini seviyenizde sıkıntı varsa, kilo vermeniz ve sağlıklı bir bedene sahip olmanız mümkün değil. Diyet programlarının temeli, beslenme programı içerisinde yer alan besinler değil, bu beslenme programının düzenidir. Yani siz akşam yemeğinde sebze yediğinizde doğru bir seçim olsa da bu yemeği akşam 21.30’da yediğinizde artık yanlış bir seçim yapmış oluyorsunuz. Düzenli uyku, fit vücut için temel ihtiyaç. Geç saatlere kadar oturuyorsanız hem hormon dengelerinizde olumsuz değişimler olur hem de ekstra atıştırma durumu nedeni ile karın bölgenizde yağlanma. Artık sürekli her yerde görseniz okusanız da su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Günde 2 litre ideal. Fit bir vücuda sahip olmak ve kilo verebilmek sizin için imkansız diye düşünüyorsanız bunu başaramazsınız. Çünkü siz neye inanırsanız beyniniz vücudunuzun o şekilde çalışmasını sağlar. Önce siz inanın sonra vücudunuz size ayak uydursun. Diyet konusunda sizi destekleyecek insanların olması da önemli. Bu konuda gerçekten destek alabileceğiniz kişiler sizin diyet yaptığınızı bilsin. ‘Bir kereden bir şey olmaz’ cümlesi artık hepimizin defalarca duyduğu cümle olsa da bugün yaşadığınız problemin ‘bir kere’lerin birleşimi olduğunu unutmayın. Her gün yeşil çay veya beyaz çay içmeniz metabolizma hızınızı artırabilirsiniz. Günde 2-3 fincan içebilirsiniz. Fit bir vücuda sahip olmak için bilmediğiniz ürünleri kullanmanız sağlığınızı da kaybetmenize neden olabilir. Krill yağı, probiyotik gibi bilinen ürünleri hem kalp sağlığınız hem bağırsak sağlığı için kullanabilirsiniz. Ayrıca yemeklerinizde baharatlarınızı sıklıkla kullanmalısınız. Bu durum hem yemeklerinize lezzet katacak hem de metabolizma hızınızın artmasını sağlayacak.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Form diyet programı ve tarifleri için TIKLAYINIZ