Detoks sisteminin temel amacı hiçbir zaman kilo vermek olmamalı. Detoks uygulamalar veya tarifler kilo verme hızınızı yavaşlatan etmenleri dolaylı yoldan ortadan kaldıran sistem olarak görülmeli.

Uzman Diyetisyen ve NLP Uzmanı: Serkan Tutar



Detoks sindirim sistemi düzgün çalışmayan bir kişinin sindirim sisteminin daha düzgün çalışmasını sağlar. Sindirim sistemi düzgün çalışan bireylerin ise kilo verme hızları daha yüksektir. Su içmemesi nedeni ile vücudunda fazla miktarda ödem olan kişilerin birçoğunun detoks içecekleri daha rahat tüketmesi sonucu vücutlarından ödemin daha hızlı atıldığı gözlemleniyor. Bu durumda kişinin ilk detoks içecekleri kullandığında hızlıca kilo kaybetmesi de gözlemleniyor. Ama burada önemli olan temel etmenlerden biri de detoks tariflerin (bazılarının) sürekli olarak içilmesinin doğru olmadığı. Özellikle sebze tüketmek istemeyen veya sevmeyen bireylerin sebze içeriği yüksek olan detoks içecekleri tercih etmesi, gün içerisinde ihtiyacı olan vitaminleri ve mineralleri karşılaması anlamına geliyor. Özellikle sindirim sisteminiz düzgün çalışmıyorsa yani kabızlık problemini sıklıkla yaşıyorsanız daha çok sebze içeriği yüksek olan detoks tariflerini uygulamanız doğru bir seçim olacak. Eğer ödem problemleriniz var ise su içmeniz gerekli. Suyu içerken mideniz bulanıyor veya gün içerisinde yeteri kadar su içemiyorsanız, gün içerisinde içmeniz gereken suyun içerisine yeşillik ekleyebilirsiniz. Halsizlik, yorgunluk, kronik baş ağrınız var ise gün içerisinde almanız gereken vitaminleri yeteri kadar almadığınız anlamına gelebilir. Bu nedenle içtiğiniz suyun içerisine meyve grubu besinleri ekleyebilirsiniz.







ANANAS, NAR VE LİMON DETOKSU

Malzemeler

1 limon

1 nar

4 dilim ananas

1 litre su



Hazırlanışı

İlk olarak narı rendeleyin. 1 litre su içerisine ekleyin. Ananasları küçük parçalar halinde kesip suyun içine atın. Özellikle ananasın ortasındaki sert kısmı da eklemeyi unutmayın. Limonu karışım içerisine sıkabilirsiniz. Dilerseniz karışımı blenderdan geçirdikten sonra içine de atabilirsiniz. Bu karışımı buzdolabına koyup 3-4 saat soğumasını bekleyin. Daha sonra gün içerisinde tüketin.



LİMON, SALATALIK VE NANE DETOKSU

Malzemeler

1 limon

10-15 nane yaprağı

1 salatalık

1 litre su



Hazırlanışı

Salatalık ve limonu dilimleyip 1 litre su içerisine atın. Ayrıca nane yapraklarını yıkadıktan sonra karışım içerisine ekleyin. Bu karışımı akşamdan hazırlayıp ertesi günü sabaha kadar buzdolabında bekletin. Ertesi gün, gün içerisinde tüketin.







MUZLU SÜT

Malzemeler

1 litre süt

2 muz

1 çay kaşığı zencefil

Buz parçaları

5 ceviz



Hazırlanışı

1 litre süt içerisine 2 muzu ekleyip blenderdan geçirin. Sütün tam yağlı olması daha fazla köpüklü ve keyifli bir içecek olmasını sağlayacaktır. Hazırlamış olduğunuz karışım içerisine bir çay kaşığı zencefili ekleyip 30 saniye daha blender işlemine devam edin. Cevizleri dövüp küçük parçalara getirin sonra hazırladığınız karışım içerisine ekleyin. Ayrıca isteğe bağlı buz parçaları da ekleyebilirsiniz.



MAŞ FASULYESİ SALATASI

Malzemeler

5 yemek kaşığı haşlanmış maş fasulyesi

Taze soğan

Maydanoz

Kırmızıbiber

Mısır



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri doğrayıp karıştırın.



ELMA-TARÇIN SUYU

Malzemeler

1 litre su

1 elma

1 çubuk tarçın



Hazırlanışı

Elmaları dilimleyip suyun içerisine atın. İçerisine çubuk tarçını atıp iki saat bekletin. Daha sonra özellikle ara öğün saatlerinde birer su bardağı için.







3 günlük detoks programı

1. GÜN

Sabah

1 yumurta ile hazırlanmış kaşarlı menemen

Söğüş sebze (tuzsuz ve yağsız)

4-5 yeşil zeytin

2 dilim tam tahıl ekmek

Ara öğün

1 avuç yaban mersini

Öğle

Maydanoz çorbası

6 yemek kaşığı taze fasulye

1 kase yoğurt

Ara öğün

15 fındık

Akşam

Ceviz ve zencefilli muzlu süt



2. GÜN

Sabah

3 yemek kaşığı yulaf

1 su bardağı süt

5 fındık

5 badem

2 gün kurusu

Ara öğün

10 çiğ kaju

Öğle

5 yemek kaşığı yoğurtlu kereviz salatası

1 kepçe sebze çorba

Ara öğün

Elma tarçın detoks içeceği

Akşam

Beyaz peynirli salata

Ara öğün

6 çilek







3. GÜN

Gün boyu

2 litre limon, salatalık nane detoks içeceği

Sabah

1 su bardağı ananas, nar ve limon detoks içeceği

Ara öğün

3 kuru erik

Öğle

5 yemek kaşığı dolusu maş fasulyesi salatası (Taze soğan, maydanoz, kırmızıbiber, az miktarda mısır ile hazırlanmış)

1 kase cacık

Ara öğün

1 yulaf kurabiyesi

Akşam

1 su bardağı ananas, nar ve limon detoks içeceği

Ara öğün

1 kase yoğurt



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