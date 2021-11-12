'Nasıl zayıflarım' diyorsanız: İşte arınarak kilo verme programı ve tarifler

Nasıl zayıflarım diyorsanız Elele arşivinden birbirinden farklı diyetlerle karşınızdayız... Diyetisyen Taylan Kümeli 'arınarak zayıflama' için bir reçete vermişti. Kümeli, "Hepimizin pandemi nedeniyle çok sıkıldığı ve yeme düzenini değiştirdiği kış aylarının yerini bahar mevsimi alırken; önce bedenimizi arındırıp sonra yağlarını yakıp ardından da sizlerin metabolizmasını hızlandıracak şahane bir diyet programı hazırladım" diyor... İşte Taylan Kümeli'nin zayıflamak isteyenler için diyet programı, tarif ve 7 günlük beslenme önerileri...



Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

Taylan Kümeli

@taylankumelitk

Pandemin yarattığı sıkıntı ve değişen yeme içme düzeninizi bahar aylarında düzeltmenin tam zamanı. Önce arınıp ardından yağ yaktıracak ve metabolizmanızı hızlandıracak bu diyetle her gün bedeninizde oluşan değişiklikleri göreceksiniz. Bu diyet listesinin amacı vücudunuzda arınma, yağ yakma, metabolizma hızlandırma işlevlerini başlatacak ivmeyi sağlaması. Diyetinizi yaparken uykunuza dikkat etmeyi, spor yapmayı ve bol su içmeyi unutmayın.

DİKKAT!

Eğer midenizde sorun yoksa her sabah uyanınca 1 su bardağı suya 1 dilim elma, 1 dilim limon, 1 parça kabuk tarçın, 2-3 damla limon, 1 çay kaşığı organik elma sirkesi ekleyerek tüketin.



TARİFLER

KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 kuru soğan

1 demet maydanoz

2-3 sap kereviz sapı

1/2 su bardağı kinoa



HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri suda haşlayıp blender’dan geçirin.

ANANAS SMOOTHIE

MALZEMELER

1 su bardağı badem sütü

1/2 muz

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

1 tatlı kaşığı ham kakao

1 tatlı kaşığı chia tohumu

2 dilim taze ananas

1/4 mango



HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri karıştırıp blender’dan geçirin.



7 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE

HAFTADA 2 GÜN

Sabah

1 çay kaşığı toz tarçınlı 1 su bardağı badem sütü

3 yemek kaşığı glütensiz yulaf

1/2 muz

3 yemek kaşığı berry



Öğle

1 kase kırmızı mercimek çorbası

1 yemek kaşığı zeytinyağlı, limonlu yeşil salata



Ara

3 dilim hindi füme

30 gr peynir



Akşam

200 gr ızgara balık

1 yemek kaşığı zeytinyağlı, limonlu yeşil salata



Ara

1 dilim ananas

1 kutu probiyotikli yoğurt

HAFTADA 1 GÜN

Sabah

Ananas smoothie



Öğle

Ananas smoothie



Akşam

6-8 yemek kaşığı kıymalı ıspanak yemeği

1 kutu probiyotik yoğurt



Ara

1 dilim ananas

1 kutu probiyotik yoğurt

HAFTADA 2 GÜN

Sabah

2 yumurtalı 30 gr peynirli maydanozlu omlet

Bol salatalık

1/4 avokado



Öğle

200 gr ton balıklı, 1 yemek kaşığı zeytinyağlı limonlu yeşil salata



Ara

1 dilim karabuğday ekmeğine 30 gr peynirden tost



Akşam

200 gr ızgara bonfile

1 yemek kaşığı zeytinyağlı limonlu yeşil salata



Ara

1 dilim ananas

1 kutu probiyotik yoğurt

HAFTADA 1 GÜN

Sabah

Ananas smoothie



Öğle

Ananas smoothie



Akşam

6-8 yemek kaşığı kıymalı karnabahar yemeği

1 kutu probiyotik yoğurt



Ara

Ara 1 dilim ananas

1 kutu probiyotik yoğurt

HAFTADA 1 GÜN

Sabah

2 karabuğday patlağı

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

1/2 muz

1 tatlı kaşığı labne

1-2 kiraz domates



Ara

5 badem



Öğle

1 yemek kaşığı zeytinyağı ve limonlu haşlanmış brokoli

4 ızgara köfte



Ara

1 kase yaban mersini



Akşam

100 gr kavrulmuş kıyma

Marul



Ara

1 dilim ananas

1 kutu probiyotik yoğurt