Sürekli hissedilen yorgunluk, stres, düzensiz bağırsak alışkanlıkları, gitmeyen dirençli kiloların nedeni vücudun toksinleri yavaş uzaklaştırıyor olması olabilir.

Uzman Diyetisyen: Hande Seven Avuk



Toksinler, soluduğumuz hava, ev veya ofis temizliğinde kullanılan kimyasallar, deterjanlar, sigara dumanına maruz kalma gibi etmenler yoluyla vücudumuza aldığımız bağışıklık sistemimiz savaşmak zorunda olduğu maddeler. Vücudumuzda karaciğer toksinleri vücuttan atılmak üzere toksinleri hazır hale getirir. Bu nedenle karaciğeri korumak için ideal vücut ağırlığında olmaya, kimyasallardan uzak kalmaya dikkat etmek önemli. Daha sonra toksinler böbreklerden idrar, deriden ter ve bağırsaklardan dışkılama yoluyla vücuttan uzaklaştırılır. Tüm bu metabolik süreçler vücutta sağlıklı bir şekilde yürütülürse kanser, obezite, diyabet, kalp hastalıkları, sindirim sistemi problemleri, romatolojik eklem-kas ağrıları gibi yaşam kalitesini etkileyen hastalıkların önüne geçilebilir. Dolayısıyla detoksifikasyona yönelik besinler sağlıklı beslenme planlarının vazgeçilmezidir.







Detoksifikasyon sürecinin hızlandırılması için;

• Günde en az 2.5-3 litre su tüketin.

• Sigara ve alkol tüketmeyin ve dumanlı hava alanlarından kaçının.

• İdeal vücut ağırlığınızı koruyun, fazla kilolunuz varsa uzman diyetisyenden destek alın.

• Her gün en az 1 öğün çiğ ve 1 öğün de pişmiş sebze tüketin.

• Sebzeleri pişirme öncesi hazırlık sürecinde hızlıca ayıklama, yıkama, doğrama ve pişirme basamaklarını sırasıyla takip edin.

• Sebze yemeklerini kısık ateşte çok fazla sulu bir yemek olmayacak şekilde tencerede, buharda ya da fırında pişirin.

• Mevsimine uygun taze ve sarı, kırmızı, mor, turuncu, yeşil gibi farklı renklerde sebze ve meyveleri tüketin.

• Vücutta detoks genlerini aktifleştiren en önemli sebzeler; brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, beyaz lahana, kırmızı lahana, mor lahana, turp, şalgam, hardal otu, pazı, marul gibi sebzelerdir. Her öğünde bu gruptan sebzelere beslenmenizde yer vermeye çalışın.

• Günde en az 2-4 porsiyon taze meyve veya şeker eklenmeden kurutulmuş doğal meyve kurusu tüketin.

• Kırmızı ve orman meyveleri (karpuz, çilek, böğürtlen, yaban mersini, kiraz, vişne, nar gibi), turuncu meyveler (portakal, Trabzon hurması, mandalina gibi), kivi, Hindistan cevizi gibi meyveleri mevsimine uygun tüketin.

• Haftada iki gün omega 3 yağ asitlerinden zengin olan balık tüketimini ihmal etmeyin.

• Haftada 1-2 gün bitkisel protein ve posa içeriği yüksek olan kuru baklagiller (nohut, fasulye, mercimek, beluga mercimeği, maş fasulyesi, börülce gibi) tüketin.

• Yulaf, tam buğday, karabuğday, bulgur, kinoa gibi kan şekerini yavaş yükselten sağlıklı karbonhidratları sofranızda bulundurun.

• Şeker, yağ ve tuz içeriği yüksek olan besinlerden uzak durun.

• Günde ortalama sekiz saat uyumaya dikkat edin. Kalitesiz uyku ve stres ödemin en önemli nedenlerindendir.



