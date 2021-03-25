Uzmanlara göre evde yapılabilecek kilo verdiren 4 egzersiz: Elveda kaloriler!

Kilo verdiren spor türleri ve hareketlerle, kapalı spor salonlarına gitmeden, evde kendi imkanlarınızla hem spor yapmak hem de kilo vermek mümkün. Halterlere, kardiyo aletlerine veya spor bisikletlerine ihtiyaç duymadan kilo vermek veya hedefinize ulaşmak nasıl mümkün olabilir?

Klinik egzersiz fizyoloğu Liz Davis, evde egzersiz yapmak hedefe ulaşmak konusunda çok etkilidir diyor. İster kendinizi motive etmek için evde ufacık bir köşe oluşturun, isterseniz mutfağınızın ortasında spor matının üzerinde hareketlerinizi yapın, hiç fark etmez. Alan darlığı bahaneniz olmasın, hareket etmek için ister eğlenceli ister disiplinli, her tür kilo verdiren egzersiz önerimiz var. Hadi başlayalım...

Yüksek Yoğunluklu İnterval Antrenman (HIIT)

Egzersiz tek başına kilo vermenizi sağlamasa da, diğer insanlardan daha sıkı görünmenizi sağlayacak bir egzersiz türü varsa o da Yüksek Yoğunluklu İnterval Antrenman yani HIIT'dir: Kısa ve yoğun enerji patlamaları ile daha sakin ve dinlendirici kısımlar arasında gidip gelmek...

Kısacık molalarla tempolu hareketler yaparak, kalp atışınız ve vücut sıcaklığınız artar. Bu iki fizyolojik değişiklik metabolizmanız üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Ve en güzel kısmı da vücudunuz kalp atışını ve vücut sıcaklığını düzene sokmaya çalışırken spordan iki saat sonra bile kalori yakmaya devam edersiniz.

Ayrıca HIIT için evde hiçbir ekipmana ihtiyaç duymazsınız.

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Güç Antrenmanı

Bu antrenmanın fazla kilo verdirmez ama onun yerine mükemmel bir şekilde kaslarınızı güçlendirir ve yağ yakımını kolaylaştırır. Antrenman sırasında dinlenirken ne kadar kalori yakarsanız kilonuzu korumak o kadar kolaylaşır.

Güç antrenmanı için dambıla ihtiyacınız yok, kütlesi olan herhangi bir şeyi de kas yapmak için kullanabilirsiniz, örneğin su dolu pet şişe ya da içi kitap dolu bir çanta gibi. 12-15 tekrarda sonra sizi yoracak bir nesne seçmeniz yeterli. Kaslarınızı yorduğunuz bir noktaya kadar egzersizi yaptığınız sürece, güç kazandığınızı göreceksiniz. Böylelikle kaslarınız güçlenecek ve kilo kaybına sebep olacaktır.

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Dans

Dans kilo vermenize yardımcı olur bunu nedeni ise Amerikan Diyabet Derneği’nin de belirttiği gibi dansın aerobik türü egzersiz olmasıdır. kilo kaybını aerobik egzersizle bağdaşıktır. Eklem hareketliliğini omurga esnekliğini artırır. Hepsinden de öte, dans etmek eğlencelidir! Sonuçta dans etmekten bahsediyoruz, eğlenirken yorulmak... Dans ederek kilo vermek fikri sahiden de gerçek!

Yoga

Vinyasa yoga veya Birkam yoga dersi alan herkesin söyleyebileceği gibi, özellikle ortam sıcaklığı da arttıkça, akışlar sırasında kalp atış hızının yükselmesi çok mümkündür.

Yoga ile kilo kaybı arasında doğrudan bir bağ olmasa da, yoga ile kalori yakımını daha verimli bir şekilde üst düzeye çıkaran egzersizleri yapmanızda temel oluşturur. Örneğin HIIT ya da dans öncesi vücudunuzu harekete geçirmek için yogadan faydalanabilirsiniz. Yani, yoga tek başına kilo verdirmez fakat diğer egzersizleri yapmanızda yardımcı olur. Bunun nedeni ise her tür esneme ve kuvvetlendirme hareketleri ile vücudunuzu daha güçlü ve esnek hale getirmesidir.

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