Stresli bir günün ardından bedeninizi ve zihninizi rahatlatacak yoga hareketleri ile huzura ve dinginliğe kavuşmak mümkün!

Pek çok insan günlük yaşamında stresli ve yorucu saatler geçirebiliyor. İnsanın yorgunluğunu atabilmesi, sonraki güne yenilenmiş bir biçimde başlayabilmesi, hayatını kaliteli olarak devam ettirebilmesi için vücudunu dinlendirmesi gerektiği gibi ruhunu da dinlendirmesi gerekiyor. Yoga, insanların öncelikle ruhunu dinlendirirken vücutlarını da tazelemelerini sağlıyor. 20. asrın başlarında önce Amerika’ya oradan da Avrupa’ya geçen yoga, uygulama noktasında birçok değişik teknik içerdiği için pek çok kişiye hitap edebiliyor.



Yoga nedir?

Ruhu ve bedeni bazı yöntemler uygulayarak eğitip kişinin bedensel ve ruhsal açıdan huzur bulmasını amaç edinen yoga, bir meditasyon biçimi olarak tanımlanabilir. Kökenini araştırıldığında mistik bir kültüre sahip olan Hindistan’a ulaşmak şaşırtıcı olmasa gerek! Yoga, Pranayama ve Asana (nefes ve duruşlar) şeklinde iki prensip üzerine tasarlanmış bir disiplin olarak ifade ediliyor.



Yoga hareketleri nelerdir?

Yoga hareketleri ile hem zihinsel hem de bedensel açıdan huzurlu bir yaşama kavuşabilirsiniz. Bunu sağlayacak pek çok yoga hareketi bulunuyor. Yoga hareketleri arasında tecrübe gerektiren hareketler bulunuyor. Tabii evinizde kolayca uygulayabileceğiniz türden yoga hareketleri de bulabilirsiniz. Yoga yapmaya karar verirseniz yoga hareketleri hakkında bilgi sahibi olmanız ve doğru uygulamalarını öğrenmeniz çok önemli. Yoga hareketleri yapmadan önce bazı huşulara dikkat etmenizde fayda var. Öncelikle yoga yapmak için elverişli, sakin ve huzurlu bir ortam seçebilir, rahat hareket edebileceğiniz kıyafetler giyebilirsiniz. Yoga hareketlerini yapmaya başlamadan önce bir miktar ısınmanızın da faydası olabilir.







Peki, evinizde zorlanmadan yapabileceğiniz yoga hareketleri neler olabilir?

Çocuk duruşu, sinir sitemi için çok yararlı olan bu hareket çocuk duruşu olarak tanımlanıyor. Bedensel bir egzersiz gibi görünse dahi yoga felsefesi içinde bütünleşip zihin egzersizi halini alıyor. Bu hareketi yaparken dizlerinizin üzerine çöküp ellerini başınızın üzerine uzatarak yere paralel bir duruş alıyorsunuz. Yoga hareketleri içinde özel bir yere sahip olan köprü duruşu, evde kolayca yapılabileceğiniz bir hareket. Bacaklarınız ve sırtınız için çok rahatlatıcı olan bu hareket, stres için de oldukça yararlı oluyor. Yoga felsefesinde yorgunluk ve uykusuzluk durumlarında çözüm olabilen köprü hareketi, yoga felsefesinin yapı taşlarından biri olarak görülüyor. Bu hareketi, sırtınız yerde kalçanız havadayken ellerinizi topuklarınızla birleştirerek uygulayabilirsiniz. Öne eğilme hareketi, bitkinlik ve depresyon için etkili olduğu kadar, strese de oldukça iyi geliyor. Bel ve bacaklar dik pozisyondayken belden yukarınızı öne doğru eğip ellerinizi yere değdirerek yapabileceğiniz öne eğilme hareketi, bacak kaslarınızın esnemesi için de fayda sağlıyor. Yoga hareketleri tek kişilik kolay hareketlerdir. Bazı yoga hareketleri 2 kişilik hareketler olarak da düşünülebilir. Hatta kimi yoga hareketleri 3 kişilik hareketlere dönüştürebilir.



Yeni başlayanlar için basit yoga hareketleri nelerdir?

Yoga yapmaya henüz başlıyorsanız önce daha basit hareketler ile yola çıkmak sizin için çok daha iyi olur. Bunların arasında masa pozunu, ellerinizi omuz hizasına gelecek şekilde yere koyarak belinizi düz tutup ve dizlerinizle doksan derecelik açı oluşturup sırtınızla yere paralel durarak yapabilirsiniz. Karın içeri sırt dışarı hareketi, omurganızı ve karnınızı en iyi çalıştıracak hareket. Biri tarafından yukarıdan çekiliyormuş gibi karnınızı çekip başınızı serbest bırakarak ve sonrasında poponuzu yukarı itip başınızı dik tutarak bu hareketi yapabilirsiniz. Plank pozunu, ellerinizi omuz hizasında dik olarak yere koyarak ve ayak parmaklarınız üzerinde yere basarak uygulayabileceğiniz bu hareket yüksek şınav pozisyonunu andırıyor. Aşağı bakan köpek pozu, ismi kulağa çok komik gelen bu hareket, yoga pozları içinde bedeninizi en çok rahatlatacak hareket aslında. Bu hareket ile omuzlarınızın ve bacaklarınızın çalıştığını çok rahat hissedebilirsiniz. Güneşi selamlama hareketi, nefesinizi düzenleyen ve omuzlarınızı ısıtan harika bir poz. Ayakta dik bir pozisyondayken iki kolunuzu başınızın üstüne omuz hizasında kaldırarak güneşi selamlar gibi yaptığınız bir pozisyon bu.



Yoga hareketlerinin anlamları nelerdir?

Hintçe isimlerden oluşan yoga hareketlerinin hoşunuza gidebilecek birbirinden ilginç anlamları var. Mesela; Surya Namaskara güneşi selamla anlamına geliyor. Navasana tekne duruşu demek. Janu Sirsasana baş ile dize eğilme, Adho Mukha Svanasana aşağı bakan köpek, Malasana çelenk duruşu, Uttanasana ayakta öne eğilme, Marichi oturarak omurga döndürme, Anjaneyasana hilal hamlesi, Balasana çocuk duruşu, Ustrasana deve duruşu, Savasana ölü duruşu anlamlarına geliyor.



Dinlendirici yoga hareketleri nelerdir?

Yoğun geçen bir iş gününden sonra ferahlamak için yapabileceğiniz bazı yoga hareketleri bulabilirsiniz. Örneğin; yarım balık kralı pozu, omuz ve kalça ile boyun bölümünü esneterek rahatlatır ve bu bölümdeki gerilimi alır. Omurganızı canlandırarak enerji verebilir. Kobra pozu, göğüs kafesiniz ve akciğerleriniz ile omuzlarınızı ve karnınızı esneterek rahatlamanızı sağlayabilir ve de iç organlarınızı canlandırabilir. Tekne pozu, vücudunuzu ve zihninizi sakinleştirerek stresinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Baş ile dize eğilme pozu, depresyona iyi gelir. Uykusuzluğu tedavi edici ve omurga kaslarını esnetici özelliği olan bir poz ayrıca. Çocuk pozu, vücudunuzu dinlendirmenize yararken sırt ve boyun kaslarınızı gevşetir. Rahatlamanıza oldukça yardım eden bir poz.



Hamileler için yoga hareketleri…

Doktorunuzun karşı çıkmadığı durumlarda bazı kolay uygulanabilen yoga hareketlerini yapabilirsiniz. Örneğin; Nefes egzersizlerini içeren ya da bacak, sırt ve bel bölgesi ve sırt kaslarını çalıştırmaya yarayan basit yoga hareketlerini yapmak doğuma hazırlanmanız için faydalı olabilir.