A vitamini deposu balkabağı, düşük kalorisi, liften zengin yapısı ve yüksek oranda içerdiği demir ile sofraların vazgeçilmezi...

Potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir minerallerinden zengin olan balkabağının faydaları saymakla bitmiyor. Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger balkabağını yemeklerde kullanma alışkanlığınız yoksa bu alışkanlığı kazanmanın zamanının geldiğini belirtiyor.

Balkabağı deyince hemen akla kabak tatlısı gelse de balkabağını tencere veya fırında pişen her türlü sebze yemeğinde, kuru baklagil yemeklerinde, et/tavuk/hindi yemeklerinde ve mezelerde de rahatlıkla kullanmak mümkün... Balkabağını yemeklerde kullanırken patates gibi düşünebilirsiniz. Her türlü lezzete çok yakışan balkabağını, tam da mevsimiyken bol bol kullanmakta fayda var.

İşte balkabağının sağlık üzerindeki faydaları:

• Yüksek lif içermesi kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Sindirim sistemi dostudur.

• A vitamini ve E vitamin içeriği yüksektir. Göz sağlığı, hücre ve deri yenilenmesinde etkilidir.

• Çok güçlü bir antioksidanttır. Kanser hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir.

• Potasyum içeriği çok yüksektir. Dolayıısyla hipertansiyona karşı koruyucudur.

• Çekirdeği prostat sağlığı için etkilidir.

• Beta karoten içeriği en yüksek olan sebzedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir.

İŞTE BALKABAĞI İLE HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ TARİFLER

BALKABAĞI ÇORBASI

ETLİ EKŞİLİ BALKABAĞI

DİYET BALKABAĞI ÇORBASI

BALKABAĞI PASTASI

BEBEKLER İÇİN BALKABAĞI PÜRESİ

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