D vitamini hakkında bilmeniz gerekenlere değindik. D vitamini eksikliği vücudumuza nasıl olumsuz etki eder? D vitamini vücudumuza nasıl olumlu etki eder ve d vitaminini ne kadar almamız gerektiğinden bahsettik.

Güneş, D vitamini ihtiyacımız için temel kaynağımız. Güneşin zararlı ışınları cilt hastalıklarına davetiye çıkarsa da tamamen güneşten uzak durmamız, D vitamini eksikliğiyle karşılamamıza sebep olur. Çünkü vücudumuz D vitamini ihtiyacının %90’lık bölümünü güneşten elde eder. Uzmanlar her gün 20-30 dakika güneşlenmenin vücut için gerekli D vitaminini almamızı sağladığına dikkat çekiyor. Yaz mevsiminde bol bol d vitamini alma şansımız varken, kış mevsiminin güneşe hasret kaldığımız günlerinde D vitamini eksikliğimiz artıyor. Kışın gıdalarla ve doktor kontrolünde alacağımız takviyelerle d vitamini ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz. Peki hangi gıdalardan D vitamini alıyoruz? Ton balığı, somon, yoğurt, süt, tereyağı, peynir, balık yağı, mantar, ısırganotu, yulaf gibi gıdalar D vitamini açısından zengin. D vitamini eksikliğinin vücudumuza olumsuz etkileri nelerdir? D vitamininin vücudumuza olumlu etkilerine ve ne kadar kullanmamız gerektiğine bir bakalım.







Vücudumuz D vitamini ihtiyacının % 90’lık bölümünü güneşten elde eder.





D Vitamini Eksikliğinin Vücudumuza Olumsuz Etkileri

D vitamini vücuttaki kalsiyum ve fosfatı dengeler. Bu yüzden kemik sağlığı üzerinde büyük bir etkisi vardır. D vitamini eksikliği vücutta kalsiyumun azalıp özellikle bebeklerde ve çocuklarda raşitizm görülmesine sebep olabilir. D vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflar, vücut bakterilerle savaşamazsa enfeksiyon riski artar. D vitamini bu savaşta etkin bir rol oynar. D vitamini eksikliği saptanan durumlarda metabolizma yavaşlar, kilo vermek zorlaşır. Kadınların korkulu rüyası olan bel ve basen bölgesi kalınlaşır. D vitamini eksikliğinin kronik yorgunluk, algı bozukluğu, dikkat toplayamama, konsantrasyon zorluğu ve hatta depresyon gibi ruh sağlığımız üzerinde de olumsuz etkileri vardır.





D Vitamininin Vücudumuza Olumlu Etkileri

D vitamini serotonin ve melatonin hormonunu etkilediğinden ruh sağlığımız üzerinde olumlu etkisi vardır. Vücudun biyolojik saatinin düzenlenmesini sağlayan melatonin hormonu, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, hücre yenilenmesine sebep olduğu için vücudumuz için temel bir öneme sahiptir. Serotonin, duygu durum ve davranışlarımızı etkileyen bir hormondur. Bu yüzden mutluluk hormonu olarak da bilinir. Yeterli seviyede d vitamini aldığımızda bu iki hormonun düzenli çalışmasına yardımcı oluruz. D vitaminini yeterli düzeyde aldığımızda kanser olma riskinin azaldığına işaret eden direk bir bağlantıdan bahsedilemez. Ancak d vitamini eksikliği olan durumlarda; bağırsak, meme, prostat gibi kanser türlerinde, kanserli hücrelerin yayıldığı çeşitli araştırmalarda görülmüştür. Bu yüzden d vitamininin kanser ile savaşmada olumlu etkisi var denilebilir.





D Vitaminini Ne Kadar Almalıyız

D vitamini ihtiyacımızda aşırıya kaçmamalıyız. D vitamininin birçok faydası olduğu gibi, fazlasının da pek çok zararı bulunuyor. Uzmanlar vitamin seviyesi normal olan kişilerin takviye alması durumunda zehirlenme bulgularıyla karşılaşıldığını söylüyorlar. Bulantı, kusma, kabızlık, böbrek taşı, ani kalp krizi gibi sorunlar görülebiliyor. Bu yüzden D vitamini seviyemizi kontrol ettirip istenilen durumda olması halinde, gereksiz ilaç takviyesi almaktan kaçınmalıyız.





