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Hibiskus çiceği çayı her derde deva

Hibiskus çiceği çayının faydaları...

•  Hibiskus çiçeği çayı vücudu zararlı bileşiklerden, ağır metallerden, toksinlerden kurtarır.
•  Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarını iyileştirir.
•  Hibiskus yaprağı C vitamininden zengin olduğu için enfeksiyonlara karşı korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
•  Bağırsakları temizler. Kabızlığı iyileştirir. Bağırsak parazitlerinden kurtarır.
•  Yağ yakımını hızlandırır.
•  Hibiskus çayının yumuşamış yapraklarını yemeklerde değerlendirebilirsiniz. Bazı yemeklere renk ve koku vermek için kullanabilirsiniz.

Hibiskus çiçeği çayı tarifi için tıklayın!

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