• Hibiskus çiçeği çayı vücudu zararlı bileşiklerden, ağır metallerden, toksinlerden kurtarır.
• Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarını iyileştirir.
• Hibiskus yaprağı C vitamininden zengin olduğu için enfeksiyonlara karşı korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
• Bağırsakları temizler. Kabızlığı iyileştirir. Bağırsak parazitlerinden kurtarır.
• Yağ yakımını hızlandırır.
• Hibiskus çayının yumuşamış yapraklarını yemeklerde değerlendirebilirsiniz. Bazı yemeklere renk ve koku vermek için kullanabilirsiniz.