Hibiskus çiceği çayının faydaları...

• Hibiskus çiçeği çayı vücudu zararlı bileşiklerden, ağır metallerden, toksinlerden kurtarır.

• Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarını iyileştirir.

• Hibiskus yaprağı C vitamininden zengin olduğu için enfeksiyonlara karşı korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

• Bağırsakları temizler. Kabızlığı iyileştirir. Bağırsak parazitlerinden kurtarır.

• Yağ yakımını hızlandırır.

• Hibiskus çayının yumuşamış yapraklarını yemeklerde değerlendirebilirsiniz. Bazı yemeklere renk ve koku vermek için kullanabilirsiniz.

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