Birçok kadın idrar kaçırma sorununu en yakınlarıyla dahi paylaşamıyor. Peki, kadınlarda idrar kaçırma neden olur? Ameliyatsız tedavisi var mı? Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İlker Çömez merak edilen bu soruları yanıtlıyor:

"Kadınlarda idrar kaçırma hemen hemen 55 yaşın üzerindeki her 3 kadından birinde görülen çok yaygın bir problemdir. Bu hastalığın tedavisinde öncelikle iyi bir değerlendirme gerekmektedir. Hastaların idrar sıklığı, gece idrara çıkıp çıkmadığı, stresle öksürürken, gülerken, ağır kaldırırken idrar kaçırıp kaçırmadığını sorgulamamız gerekmektedir.

KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ

Bu hastalarda tanıyı koyduktan sonra cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi seçenekleri sunabilmekteyiz.

Ameliyat dışı tedavilerin başında ilaç tedavileri gelmektedir. Bunun dışında fizik egzersizlerle kaslarına güçlendirmeye yöneltiyoruz. Yeni yöntemlerin başında ise vajinal lazer yöntemi gelmektedir. Bu yöntemle hiçbir ağrı, sızı olmadan yaklaşık 2 seansta idrar kaçırma tedavisi başarıyla uygulanabilmektedir. İdrar kaçırma tedavisinde hasta iyi bir şekilde değerlendirilmeli, kişiye özel tedavi planı oluşturulmalıdır. Bu şekilde idrar kaçırma kadınlar için artık bir sorun olmaktan çıkmaktadır"

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