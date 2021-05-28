Karantinada obezite riski arttı!

HAREKETSİZLİK OBEZİTEYE YOL AÇIYOR

Korona virüs salgınından korunmanın en güvenli yolu evde kalmaktan geçiyor. Ev içerisinde hareketsiz kalınması ve sağlıksız besinlerin sıklıkla tüketilmesi ise koronavirüsten uzak dururken obeziteye yaklaştırıyor.

Son bir yıldır yapılan araştırmalar gösteriyor ki evde kalma süresi uzadıkça yemek tüketimi artışa geçiyor. Artan yemek yeme alışkanlığı ise obeziteye yol açıyor. Obezite, vücütta sağlığı tehdit edecek yağların birikmesiyle oluşan ciddi bir sağlık sorunudur. Pandemi süreciyle evde hareketsiz kalınması ve öğün sayısının artması ya da yağlı yiyeceklerin sıklıkla tüketilmesi obezite riskini arttırıyor.

OBEZİTE BİRÇOK SAĞLIK SORUNUNU BERABERİNDE GETİRİYOR

Bilinenin aksine obezite sadece çok yemek yeme sonucu ortaya çıkan bir fiziksel sorun değildir. Başlı başına tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalıktır. İçinden geçtiğimiz koronavirüs salgınıyla birlikte birçok sağlık sorununa zemin hazırlayan obezite hastalığının beraberinde getirdiği hayati risk var.

Bir kişinin vücut kitle indeksi (VKİ) 30’un üzerinde ise obezite tanısı konulur. Vücut kitle indeksi 35’in üzerine çıkması Tip 2 diyabet, solunum, eklem, kalp problemleri gibi hastalıkları da beraberinde getirir.

Obezite riskli hastalıklar arasındadır çünkü beraberinde geri dönüşü zor olan hastalıkları getirir. Obezite ile sıklıkla görülen hastalıklar; uyku apnesi, insülin direnci, yüksek tansiyon, karaciğer yağlanmasıdır. Bu hastalıklar ise kişide felç ve kansere yakalanma riskini arttırmaktadır.

Karantina sürecinde olduğundan fazla kilo aldığını fark eden kişi kendini ve kilosunu izleyerek takip etmelidir. Kilo artışının önüne geçilemediği durumlarda alanında uzman bir hekime başvurulması gerekir.

OBEZİTE RİSKİNİN ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN

Evde kalmamız gereken bu günlerde obeziteye yakalanma riskini düşürmek mümkün. En önce yapılması gereken ise yeterli ve dengeli beslenme düzenini sürdürmeye çaba sarf etmektir. Evde yapılabilecek basit egzersizler (esneme egzersizleri, pilates hareketleri) ile hareket edilebilir. Pandemi sürecinin getirdiği stres ve kaygı sonucu fiziksel değil duygusal olan açlığın farkına vararak atıştırma istediğinin önüne geçilmesi oldukça önemlidir. Mutfakla aranıza mesafe koyup mevcut kilonuzu sağlıklı yöntemler ile korumanız obezite ve obezitenin beraberinde getireceği hastalıklardan sizi koruyacaktır.

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