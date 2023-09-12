Günde bir elma yemeniz için 9 neden

Elmanın sindirimden cilt sağlığına kadar elmanın bilmeniz gereken pek çok faydası vardır. Gelin elmanın detaylarına birlikte bakalım...

ELMA YEMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Elma, en kolay elde edilebilen ve en besleyici meyvelerden biridir. Bir ısırık alarak veya parçalara ayırıp diğer meyvelerle birlikte salata olarak yiyebilir veya elma kullanarak tatlı yapabilirsiniz. Elma yemenin yolları çoktur. Elmanın sağlığa faydaları da öyle!

1. Elma sağlıklı sindirimi destekler

Elmalar, sağlıklı sindirimi desteklemede önemli rol oynayan iyi bir çözünür ve çözünmez lif kaynağıdır. Beslenme Uzmanı Dr. Ushakiran Sisodia, bunun kabızlıkla ilgili durumları önlediğini söylüyor.

2. İyi kalp sağlığı

Yüksek kolesterol seviyeleri mutlu haberler getirmez. Ancak elmanın, özellikle de kırmızı çeşidinin sağlığa faydalarından biri, kolesterol düzeylerini düşürdüğünün bilinmesidir. Bu, herhangi bir kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabileceği anlamına gelir.

3. Elmalar serbest radikallerle savaşır

Besin açısından zengin elmalar, vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya ve kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olan quercetin ve C vitamini açısından zengindir.

4. Kilo yönetimi

Elmanın yüksek lif içeriği tokluk hissinin yeniden kazanılmasına yardımcı olur. Bu gerçekleştiğinde, arada sırada sağlıksız atıştırmalıklara yönelmeyeceksiniz, bu da obezite olasılığını azaltacaktır.

5. Kemik sağlığı

Kemik sağlığından bahsedecek olursak aklımıza çoğunlukla süt ve süt ürünleri geliyor. Ancak elmalarda bulunan bor gibi bazı bileşiklerin de kemikleri güçlendirdiğine inanılıyor.

6. Azalan diyabet riski

Diyabet yavaş yavaş birçok insanın hayatına giriyor ve elma tüketmek tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla bağlantılı olabilir. Uzmanlar, bunun muhtemelen lif ve antioksidan içeriğinden kaynaklandığını söylüyor.

7. Cilt sağlığı

Elmalarda bulunan C vitamini, cildin esnekliğini ve genel sağlığını korumak için gerekli olan sağlıklı kollajen üretimine katkıda bulunur. Yani evet, elmalar size bazı yönlerden genç bir görünüm kazandırmaya yardımcı olabilir.

8. Solunum sağlığı

Solunum sorunları için kirliliği veya diğer faktörleri suçlayabilirsiniz. Elma tüketiminin akciğer fonksiyonlarını iyileştirebildiği ve solunum yolu hastalıkları riskini azaltabildiği ortaya çıktı.

9. Hidrasyon

Meyve veya sebzeleri su oranı olarak düşünürken akla sadece karpuz ve salatalık gelmemelidir. Dr Sisodia, elmanın yüksek su içeriğine sahip olduğunu ve vücudun susuz kalmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Günde bir elma yemenin besin değerleri

Yaklaşık 182 gramlık orta büyüklükte bir elma tipik olarak aşağıdaki besin maddelerini sağlar:

• Kalori: Yaklaşık 95 kcal

• Karbonhidratlar: 25 gram

• Şekerler (fruktoz, glikoz ve sükroz içerir): 19 gram

• Diyet lifi: 4 gram (bunun 2,4 gramı çözünmez ve 1,2 gramı çözünür, esas olarak pektin formundadır)

• Protein: 0,5 gram

• Yağ: 0,3 gram

• C Vitamini: Günlük Değerin (DV) yaklaşık %14'ü

• Potasyum: 195 miligram veya DV'nin yaklaşık %6'sı

• K Vitamini: Günlük Değerin yaklaşık %5'i

• B6 Vitamini (Piridoksin): Günlük Değerin yaklaşık %3'ü

• Riboflavin (B2 Vitamini): DV'nin yaklaşık %2'si

• Manganez: DV'nin yaklaşık %4'ü

• Magnezyum: DV'nin yaklaşık %2'si

• Kalsiyum: DV'nin yaklaşık %1'i

• Folat: DV'nin yaklaşık %1'i

• Demir: DV'nin yaklaşık %1'i

• Fosfor: DV'nin yaklaşık %2'si