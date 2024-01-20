Kereviz suyu neden sağlığa faydalı?

Sebzelerle dolu bir tabakta her zaman lezzetli kırmızı biberlere, havuçlara veya kiraz domateslere uzanırız. Yeşil yapraklı sebzeleri tabaklarımıza koymaktan her zaman kaçınırız, kereviz de bunlardan biridir. Kereviz, diğer birçok sebzeden daha fazla besin sağlayan sebzelerden biridir. Kereviz suyunun sağlığa birçok faydası da var!

Kereviz havuç ve maydanozla aynı aileye aittir. Kendine özgü lezzeti ve yüksek su içeriğiyle bilinen kereviz, çoğunlukla salatalarda, çorbalarda ve atıştırmalıklarda kullanılır. K ve C vitaminleri de dahil olmak üzere temel besin maddelerini sağlayan düşük kalorili bir besindir. Çıtır çıtır tadıyla kerevizin kalorisi düşük, su içeriği yüksektir. Uzun, soluk yeşil, sağlam, lifli saplar ve üstte yapraklar bulunur.

Kerevizi günlük beslenmemizin bir parçası haline getirmenin en iyi yolu, sabah ilk iş olarak kereviz suyu içmektir.

KEREVİZ SUYU İÇMENİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Beslenme uzmanı Avni Kaul'a göre kereviz suyu içmenin genel sağlığınız için iyi olmasının bazı nedenleri:

1. Kereviz nem ve besin takviyesi sağlayabilir

“Kereviz suyu, yüksek su içeriği nedeniyle iyi bir sıvı alımı kaynağıdır ve vücuttaki sıvıların yenilenmesine yardımcı olur. Avni Kaul, A, K ve C gibi vitaminler ve çeşitli mineraller de dahil olmak üzere temel besinlerle dolu kereviz suyu, çok yönlü bir besin alımına katkıda bulunuyor" diyor.

2. Antiinflamatuar özellikler

Kereviz, vücuttaki inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar ve antiinflamatuar bileşikler içerir ve potansiyel olarak inflamatuar rahatsızlıkları olan kişilere fayda sağlar.

3. Kalp sağlığı desteği

Kerevizde bulunan ftalidler gibi bileşikler kan basıncının düşmesine katkıda bulunarak kardiyovasküler sağlığın iyileştirilmesine katkıda bulunabilir. Kerevizdeki lif içeriği aynı zamanda sağlıklı kolesterol seviyelerinin korunmasına da yardımcı olabilir.

4. Sindirim yardımı

Kereviz suyu, doğal bir diüretik görevi görerek toksinlerin atılmasına yardımcı olarak sağlıklı bir sindirim sisteminin desteklenmesine yardımcı olabilir. Lifin varlığı düzenli bağırsak hareketlerini destekler ve kabızlık riskini azaltır.

5. Kilo yönetimi

Düşük kalorili içeriği ve yüksek su içeriğiyle kereviz suyu, fazla kalori içermeyen besin maddeleri sağlayarak kilo yönetimi planına faydalı bir katkı olabilir.

6. Cilt sağlığını iyileştirir

Kereviz suyunda bulunan antioksidanlar, oksidatif stresle mücadele ederek ve parlak bir cildi teşvik ederek cilt sağlığına katkıda bulunur. Kereviz suyundan gelen nem aynı zamanda genel olarak cildin nemlenmesine de yardımcı olur” diyor Avni Kaul.

KEREVİZ SUYU NASIL YAPILIR?

Kereviz suyu yapmak için aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:

İçindekiler:

• Taze kereviz sapları (mümkünse organik)

• Su (seyreltme için isteğe bağlı)

Yapılışı:

• Kereviz saplarını iyice yıkayın.

• Sapları bırakarak tabanı ve yapraklı üst kısımları kesin.

• Meyve sıkacağınız varsa kerevizleri meyve sıkacağından geçirin.

• Blender kullanıyorsanız kerevizi küçük parçalar halinde doğrayın, su ekleyin, karıştırın ve suyunu süzün.

GÜNDE NE KADAR KEREVİZ SUYU İÇİLİR?

Kereviz suyu bu potansiyel sağlık yararlarını sağlarken dengeli bir beslenme ve yaşam tarzını sürdürmek çok önemlidir. Ayrıca kereviz suyunu fazla tüketmemelisiniz. Kereviz suyuna karşı bireysel tepkiler farklılık gösterebilir ve özellikle önceden sağlık sorunları olan kişilerin bir diyetisyene danışması tavsiye edilir.