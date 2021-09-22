Melisa çayı faydaları nelerdir? Neye yarar? Kimler tüketmemeli?

Güney Avrupa kökenli melisa bitkisi; “tatlı mary”, “bal bitkisi” adıyla da anılmaktadır. Bazen tek başına bazen de diğer bitkilerle beraber, şifa formüllerinde çay ya da yağ olarak kullanılmaktadır. Melisa çayından şifa bulmak isteyenler, Diyetisyen Mevhibe Erkek'in sizler için hazırladığı bu yazıya göz atabilir... (Önemli not: Her bünye farklıdır, doktorunuza danışmadan kullanmayın)

MELİSA NE İÇİN KULLANILIR?

Diyetisyen Mevhibe Erkek'in paylaştığı bilgiler şöyle: Melisa bitkisinin kullanımı 14. yy a kadar dayanmaktadır. Çoğunlukla; mide problemlerinde, gaz, şişkinlik gibi sindirim problemlerinde kullanılmaktadır. Bunun dışında; baş ve adet ağrılarında da kullanılmaktadır. Ek olarak; depresyon hali, dikkat eksikliği ve Alzheimer gibi zihinsel bozukluklar için de kullanılır. Melisa bitkisi sakinleştirici etkisi olduğu için uyku problemleri, stres, kaygı ve huzursuzluk durumlarında da kullanılır.

MELİSA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Peki, melisa çayının faydaları nelerdir? Diyetisyen Mevhibe Erkek bu melisa çayının faydalarını şöyle sıralıyor:

Yapılan bazı çalışmalara göre melisa çayı, kaygı bozukluğu ve sinirlilik durumlarını yatıştırmada etkili olduğu görülmüştür.

Bazı araştırmalarda kolikli anne sütü ile beslenen bebeklerde gün içerisinde annenin içtiği melisa ve rezene çayları ile bebeğin ağlama süresinin azaldığı bildirilmiştir.

Melisa çayı uyku kalitesini artırmada yardımcıdır. Uykuya dalma ya da uyku düzensizliği olan kişilerde önerilir.

Bilişsel işlevi ve odağı güçlendirir.

Tip 2 diyabet hastalığında kan şekerini düşürmede yardımcıdır. Ancak tabiki ilacınız yerine geçmemektedir.

Stres seviyelerini düşürmede etkilidir.

Reflü, hazımsızlık gibi mide sorunlarını hafifletmede kullanılmaktadır.



MELİSA ÇAYINI KİMLER TÜKETMEMELİ?

Tabi ki birçok faydasının yanında tüketim sıklığına ve miktarına da dikkat edilmelidir.

Kimler kullanmamalı sorusuna gelecek olursak tiroid hormonu seviyelerini düşürdüğü için tiroid hastaları kullanmamalıdır. Hamilelik döneminde olumsuz bir etkisi olmamakla birlikle doktorlarına yine de danışmalıdırlar. Ayrıca ilaç kullanan kişilerin de bitki çaylarını kullanmadan önce doktorlarına danışmalarını tavsiye ederim.

MELİSA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Demleme tekniği ile çayınızı hazırlayabilirsiniz. Yani sıcak suya melisa yapraklarını atıp 4 dk kadar bekledikten sonra içmeye hazır hale geliyor. Melisa çayınızı demledikten sonra aromalandırmak için içerisine limon dilimleri ekleyebilirsiniz.

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