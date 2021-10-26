Muskat nedir? Faydaları nelerdir? Muskat nasıl tüketilir?

Halk arasında küçük Hindistan cevizi olarak da bilinen Endonezya'ya özgü, tropikal bir ağaç olan Myristica fragrans'ın tohumlarından yapılar. Bugün dünyada kullanılan baharatlar arasında. Bu makalede muskat nedir? Muskatın faydaları ve zararları nelerdir? Nasıl tüketilir? sorularının yanıtlarına bakıyoruz...

Muskat nedir? Faydaları ve zararları nelerdir? Nasıl tüketilir?

Genellikle öğütülmüş baharat olarak satılan muskat genellikle tatlılarda, körilerde kullanılan bir baharat. Genel sağlık için olan yararlarından çok lezzet vermesi için kullanılır. Ancak kullanmadan önce doktorunuza danışın. Çünkü yüksek muskat tüketiminin vücut için önemli zararları söz konusu. Peki, muskatın faydaları ve zararları nelerdir? Gelin birlikte bakalım.

MUSKATIN FAYDALARI NELERDİR

1. Güçlü antioksidanlar içerir

Muskat antioksidan görevi gören bileşikler açısından yararlıdır. Antioksidanlar vücuttaki hücresel hasarı önleme açısından önemlidir. Muskat bu anlamda kronik hastalıklara karşı vücuda destek sağlayabilir.

2. Anti-inflamatuar özelliklere sahiptir

Kronik inflamasyon, kalp hastalığı, diyabet gibi birçok olumsuz sağlık durumuyla bağlantılıdır. Muskat ise anti-inflamatuar yönünden yararlıdır. Bu nedenle vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir ve iltihaplı rahatsızlıkları olanlara fayda sağlayabilir. Ancak bu konuda henüz daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç var.

3- Libidoyu destekleyebilir

Sağlık sitesi Healthline'a göre bazı hayvan çalışmaları muskatın cinsel dürtüleri artırabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, insanlarda muskatın etkisi için çalışmalar eksiktir.

4. Antibakteriyel özelliklere sahiptir

Muskatın, zararlı bakteri türlerine karşı antibakteriyel etkilere sahip olma potansiyeli bulunuyor.

5- Kalp sağlığı

Muskat kalp sağlığı için destek olabilir. Bazı araştırmalar kalp hastalığı risk faktörlerini azalttığını ancak insan araştırmalarının eksik olduğunu gösteriyor.

6- Ruh sağlığı

Muskatın ruh haline destek olabileceği yünnde iddialar var.

7- Kan şekeri kontrolünü iyileştirebilir

Farelerde yapılan bir araştırma muskat özü ile yapılan tedavinin kan şekeri seviyelerini azalttığını ve pankreas fonksiyonunu iyileştirdiğini gösterdi. Ancak insanlarda güvenli ve etkili olup olmadığını anlamak için insan çalışması yapılmadı.

8. Lezzet

Muskatın mutfakta çeşitli kullanım alanım alanları bulunuyor. Tek başına ya da tarçın ve karanfil gibi diğer baharatlarla birlikte de kullanılabilir



MUSKAT NASIL TÜKETİLİR

Muskat genellikle baharat olarak tüketilir.

Turta, kek, kurabiye, meyveli salata, ekmek ve farklı tatlılara eklenebilir.

Tuzlu, etli yemeklere eklenebilir.

Chai çayı, zerdeçallı latte ve smoothie gibi içeceklere eklenebilir.

Taze rendelenmiş muskat taze meyve, yulaf ezmesi veya yoğurtta lezzetlidir.



MUSKATIN ZARARLARI NE?

Muskat üksek dozlarda alınması halinde olumsuz yan etkilere neden olabilir.

Çok miktarda alındığında halüsinasyonlar ve kas koordinasyonu kaybı gibi semptomlara ve tehlikeli yan etkilere neden olabilirler.

Muskat toksisitesi, hızlı kalp atışı, mide bulantısı, oryantasyon bozukluğu, kusma gibi ciddi semptomlara neden olabilir.

Diğer ilaçlarla kombine edildiğinde ölüme bile yol açabilir.

Healthline'ın haberine göre farelerde ve sıçanlarda yapılan çalışmalar, yüksek dozda muskat takviyesi almanın uzun vadede organ hasarına yol açtığını göstermiştir.



DOKTORUNUZA DANIŞMADAN KULLANMAYIN

Bu nedenle çok miktarda muskat tüketmekten kaçınılması gerekir. Her bünye farklıdır. Bu nedenle kullanmadan önce doktorunuza danışın.

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