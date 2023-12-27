Pembe guava: Bu diyabet dostu meyvenin sağlığa 6 faydası

Pembe guavalar, yeşil kabukları ve pembe etleri sayesinde lezzetli olduğu kadar göze de hoş görünürler. Ancak pembe guavaların tek iyi yanı bu değildir. Onlar aynı zamanda bir besin deposudur. Kalsiyum, protein, lif ve daha fazla besin maddesinin iyiliği ile aşılanan pembe guava, vücudunuzun daha iyi çalışmasını sağlamak için yeterli besin maddesini sağlar. Üstelik diyabet dostudurlar. Bu nedenle insanların onu “süper yiyecek” olarak bilmesi şaşırtıcı değil. Pembe guavanın sağlığa faydalarına ve bunun beyaz guavadan daha iyi olup olmadığına bakalım...

PEMBE GUAVANIN BESİN DEĞERİ NEDİR?

Pembe bir guava birçok besin maddesiyle doludur. İşte Diyetisyen Rachel Anthony'nin bahsettiği pembe guavadaki tüm besin maddelerinin bir dökümü:

Kalsiyum: 14,22 mg

Demir: 0,40 mg

Magnezyum: 13,26 mg

Potasyum: 270 mg

Protein: 1,19 mg

Su içeriği: 81,22 gr

Lif: 7,39 gram

Karbonhidrat: 9,14 gr

C Vitamini: 228 mg

PEMBE GUAVANIN FAYDALARI

Bu meyve temel besinlerle dolu olduğundan sağlıklı kalmamıza yardımcı olabilir. İşte bilmeniz gereken pembe guavanın faydaları:

1. Kötü kolesterolün azaltılmasına yardımcı olur

Uzman, 100 gramında yaklaşık 7 gram lif içeren Guava'nın pektin gibi diğer liflerin yanı sıra daha yüksek oranda çözünmeyen lif içerdiğini söylüyor. Lif, kolesterol ve LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein) seviyelerinin azaltılmasına yardımcı olma avantajına sahiptir.

2. Bağışıklığı artırır

Pembe guava, bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan, sağlıklı cildi destekleyen ve yara iyileşmesine yardımcı olan C vitamini ile doludur. 100 gramlık bir guava porsiyonu yaklaşık 228 miligram C vitamini içerir.

3. Cilt hasarlarına karşı korur

Aynı zamanda vücuttaki serbest radikallerle savaştığı bilinen, cilt hasarına ve yaşlanma sürecine karşı koruma sağlayan iki antioksidan olan beta-karoten ve likopen açısından da bol miktarda bulunur.

4. Kilo kaybına yardımcı olur

Yüksek lif ve su içeriğinin yanı sıra diğer besinsel avantajları nedeniyle pembe guava, kilosunu yönetmek isteyenler için mükemmel bir öğle yemeği seçeneği olarak hizmet vermektedir.

5. Kan basıncını düzenler

Pembe guava ayrıca kan basıncını düzenlemede ve sinir sinyallerinin ve kas kasılmalarının düzgün işleyişini sağlamada hayati bir rol oynayan önemli miktarda potasyum sağlar. Malezya Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, pembe guava püresinin, HFD (Yüksek Yağlı Diyet) kaynaklı obez sıçanların vücut ağırlığını ve sistolik kan basıncını azaltmaya yardımcı olduğunu buldu.

6. Diyabete iyi gelir

Pembe guava, bol miktarda lif ve su içeriği nedeniyle şeker hastaları için mükemmel bir meyve tercihidir. Düşük glisemik indeksi 24'tür ve yüksek lif içeriği, mide boşalmasını yavaşlatmaya yardımcı olarak kan şekerindeki ani yükselişleri önlemenize yardımcı olur. Bu onu diyabet dostu bir meyve yapar.