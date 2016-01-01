2016’da neler yapacağınıza hala karar vermediyseniz hemen listenizi hazırlamaya başlayın çünkü yeni yıl kararları alanlar 10 kat daha başarılı oluyor.

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yeni yıl için kararlar almak artık birçok toplumun yarıdan fazlası için her yıl gerçekleşen bir gelenek haline geldi. 2016’da neler yapacağınızı karar vermediyseniz hemen oturup bir plan yapın. Çünkü bilimsel araştırmalar, yeni yıl kararları alan insanların, almayanlara göre hedeflerini gerçekleştirmede 10 kat daha başarılı olduğu söylüyor.

Bu çarpıcı tespitler Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak'a ait. ABD başta olmak üzere batı ülkelerinde son 30 yılda yapılan araştırmaları inceleyen Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak, hemen hemen bütün bilimsel araştırmaların bu tespiti desteklediğini söylüyor.

Eğer siz de yeni yılda kişisel değişim gerçekleştirmeyi planlıyorsanız Başkak’a kulak verin:

“Bir işe karar vermek o işin yarısını yapmak demektir. Yeni yıla; yapamadığınız, ertelediğiniz bütün her şey için de bir başlangıç zamanı anlamı verirseniz, aldığınız kararların gerçekleşme şansı çok daha yüksek olur. Bilinçaltı düzeyde bu, hipnotik telkin etkisi yaratabilecektir. 1986 yılından bu yana yapılan araştırmalarda, açık ve net bir şekilde yeni yıl kararları alan insanların, almayanlara göre hedeflerini gerçekleştirmede 10 kat daha başarılı olduğu görülmüştür.

YENİ YILDA EN BAŞARILI GRUP 20’Lİ YAŞLAR

Araştırma sonuçlarına göre, genelde Batı toplumlarında yeni yıl kararları alanların oranı %45. Nadiren yeni yıl kararları alanların oranı %17. Asla yeni yıl kararları almayanların oranı %38.

20’li yaşlardakiler yeni yıl kararı alma ve uygulama konusunda en başarılı grup olarak öne çıkıyor. 20'li yaşlardaki kişilerde kararlarını her yıl başarıyla uygulayanların oranı %39. 50 yaş üstü kişilerde ise kararlarını her yıl başarıyla uygulayanların oranı %14.

YENİ YILDAN EN ÇOK NELER BEKLENİYOR?

Araştırmalara katılan insanların yeni yıl beklentileri önem sırasına göre şöyle sıralanıyor:

1-Kilo verme

2-Daha düzenli bir yaşam

3-Daha az para harcama, daha çok tasarruf

4-Hayatı dolu dolu yaşama

5-Fit ve sağlıklı bir yaşam

6-Heyecan verici bir şeyler öğrenme

7-Sigarayı bırakma

8-Başkalarına hayallerini gerçekleştirmeleri için yardım etme

9-Aşık olma

10-Aileyle daha fazla vakit geçirme.

VAZGEÇMEYENLERİN ORANI % 46

Kararları uygulama süresi açısından değerlendirildiğinde;

Yılın ilk haftası boyunca kararlarını uygulayanların oranı %75.

İki haftayı geçenler %71.

1 ayı geçenler %64.

6 ayı geçenler %46.

NASIL BAŞARDILAR?

NEDEN BAŞARAMADILAR?

Scranton Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün yaptığı araştırmalar, yeni yıl öncesi belli kararlar alan ve kararlarına bağlı kalanların bunu nasıl başardıkları, eski davranışlarına dönenlerin ise hangi sebepler yüzünden başarısız oldukları konularına ışık tutuyor.

Kararlarını başarıyla uygulayanlar, uygulayamayanlara göre, daha çok irade gücü sayesinde başarılı oldular. Kişisel kontrol eksikliği, aşırı stres ve olumsuz duygular gibi faktörler de kararların hayata geçirilememesinde etkili.”

HİPNOZLA YENİ YIL KARARLARINI GÜÇLENDİREBİLİRSİNİZ



Psikolog Mehmet Başkak, ‘dönüm noktası’ ya da ‘yeni bir başlangıç’ olarak benimsenen yeni yıla veya yeni bir yaşa giriş zamanlarında bilinçaltının kararları kabul etmeye daha yatkın olduğunu belirtiyor.

Yeni yıl kararlarını hayata geçiremeyen insanlara profesyonel destek öneren Psikolog Başkak, şu önerilerde bulundu:

“Biz hipnoz uzmanları, yıllardır yaptığımız hipnoterapi çalışmalarında; yeni yıl, doğum günü ya da bir yere taşınmak gibi tarihsel döngü olarak kabul edilebilecek zamanları büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Kişilerin psikolojik sorunlarını aşmalarına yönelik verdiğimiz bilinçaltı telkinlerde yeni yıla giriş gibi başlangıçları özellikle işleriz. Aşırı yemeyi, sigarayı, erteleme huyunu, korkuları, öfkeyi, başarısız girişimleri, mutsuzluğu, yalnızlığı geride bırakıp, yeni yıl ile birlikte yepyeni bir sayfa açma telkinlerini hipnoz altında fısıldadığımızda, bilinçaltında çok daha güçlü bir kabul etkisi oluşturmaktadır. Eski yıl ile birlikte sorunları geçmişe göndermek ve yeni yıl ile birlikte yeni bir hayata başlamak konulu seanslarla, müracaat eden kişiler yeni yıl kararlarını uygulamada kat kat yüksek bir motivasyon gücüne ulaşabiliyor.”

OCAK AYININ ANLAMI NEREDEN GELİYOR?

Yeni yıla giriş ile yeni kararlar alma davranışı Eski Romalılarda yaygındı. Eski Roma zamanındaki inançlara göre bu, bir ibadetti aynı zamanda... Romalılar, güzel davranışlar sergilemek için aldıkları yeni yıl kararlarını, tanrı Janus'a sunarlardı. İngilizce'de yılın ilk ayı Ocak anlamına gelen January kelimesi bu tanrının adından gelmektedir. Roman tanrıları arasında en çok saygı duyulan tanrılardan biri olan Janus, aynı anda hem öne hem arkaya bakmasını sağlayan iki tane yüze sahip olduğuna inanılan bir tanrıydı. Bu, Janus'un hem geçmişi hem de geleceği bildiğini sembolize ediyordu. Yeni yıl kararlarının kökeni ve kendi kendine değişim başlatmanın zorluğunun tarihçesi buraya dayanır.