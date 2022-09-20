Süt ürünleri akne sorunlarına neden olur mu? Cilt uzmanlarından bazı bilgiler

Süt denilince ilk aklımıza gelen şey sağlıklı ve güçlü kemikler diyebiliriz ancak süt ürünleri cilt problemleriyle de yakından ilişkilendirilir. Peki yeme ve içme alışkanlıklarımız cildimizi ne kadar etkiliyor? Süt ürünleri cildimiz üzerinde ne kadar etkilidir? İşte uzmanlardan cevaplar...

Howard Üniversitesi'nde dermatoloji yardımcı doçenti olan Dr. Cheri Frey, “Deri bir organdır hatta en büyük organdır, bu yüzden kesinlikle ne tükettiğimizin cildinizle ilgili bir etkisi vardır” diyor.

Süt sivilcelerinizin çıkmasına sebep olabilir mi?

Frey, "Gıdalarla ilgili genel olarak sahip olduğumuz sorunlardan biri, bu tür araştırmaların nüfus çapında bir ölçekte yürütülmesi gerçekten zor" dedi. Bunun nedeni, herkesin yiyecekleri farklı şekilde işlemesidir.

Ancak Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dermatoloji doçenti olan Dr. Susan Massick'e göre: "Ara sıra bir bardak süt içmeyi seviyorsanız endişelenmeyin. Ancak sürekli olarak günlük süt ürünleri tüketimi daha fazla sivilce çıkmasına sebebiyet verebilir" diyor.

Sütteki hormonlar sivilcelerin suçlusu olabilir

Sütteki hormonlar sivilcelerin suçlusu olabilir. Massick'e göre akne ve süt arasındaki kesin bağlantı %100 bilinmiyor. Ancak bazı insanlar inek sütündeki hormonların sivilcelere neden olduğuna inanıyor ve bazı araştırmalar bunu gösteriyor.

Massick, "Tükettiğiniz inek sütü, hem insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1) gibi doğal olarak oluşan hormonları hem de bazı süt çiftçileri tarafından süt üretimini artırmak için kullanılan sentetik büyüme hormonlarını içerebilir." dedi.

Frey, sivilcelerin çoğunun hormonal olarak tetiklendiğini (bu nedenle sivilcelerin ergenlik döneminde başladığını) ekledi, bu da sütteki hormonlar ile sivilceler arasındaki potansiyel bağlantıyı derinleştiriyor.

Süt sevenler için kötü bir haber görünse de hem Frey hem de Massick'e göre bazı iyi haberler de var: Tüm süt ürünleri sivilceye neden olmaz. Massick konuyla ilgili şunları söylüyor: "Süt ürünlerinden kaynaklanan sivilceler çoğunlukla inek sütünü içerirken, yoğurt veya peynir gibi diğer süt ürünleri artan sivilcelerle ilişkili değildir. Bu yüzden, sivilce çıkmasından endişe etmeden o yoğurdu ve granolayı kahvaltıda yiyebilirsiniz." diyor.

Süt ürünleri sağlıklıdır ve besleyici öğelerle doludur. Sadece teniniz için sütü tamamen kesmemeniz gerektiğini de belirtmekte fayda var. Massick, "Süt, önemli bir kalsiyum ve D vitamini kaynağıdır ve her yaşta kemik sağlığı için çok önemlidir." dedi. Özellikle kadınlar için kemik sağlığına öncelik verilmesinin osteoporozun önlenmesi için önemli olduğunu sözlerine ekledi. Ancak süt ürünleri tüketmeyenler için, kalsiyum kadar veya neredeyse aynı miktarda kalsiyum almanın başka yolları da var.

Cleveland Clinic'e göre, "Kalsiyum takviyeli badem ve soya sütü, kara lahana, kuru fasulye süt yerine geçebilecek iyi seçeneklerdir." diyor. Ek olarak Frey, süt ürünlerini keserseniz anında sonuç görmeyeceğinizi söyledi. Bunun yerine, "Etkilerini gerçekten görmeniz 6, 8 veya 10 hafta alacak." diyor.

Daha temiz bir cilt istiyorsanız, bunu elde etmenin sütü kesmeyi gerektirmeyen başka yolları da var. Massick, "Hem cilt üzerine hem de oral ilaç tedavisiylede akne tedavisi yapabilirsiniz" diyor. Tedaviniz için öncelikli olarak bir doktora görünmeniz de iyi olacaktır.