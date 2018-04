Şu sıralar ikinci çocuğuna hamile olan güzel oyuncu Blake Lively, şık ve zarif seçimleriyle dikkat çekiyor.

25 Ağustos 1987 doğumlu Amerikalı oyuncu Blake Lively, Gossip Girl adlı dizide canlandırdığı Serena van der Woodsen karakteri ile dünya çapında üne kavuştu.

Adı bir dönem Leonardo DiCaprio ile birlikte anılan Lively, Eylül 2012'de Kanadalı aktör Ryan Reynolds'la evlendi. Bu evlilikten 2014 yılında doğan James Reynolds adında bir kızı bulunan güzel oyuncu şu sıralar ikinci çocuğuna hamile.

5 Ağustos'ta vizyona girecek The Shallows/Karanlık Sular'da gözlerden uzak bir kıyıda sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayan Nancy karakterini canlandıran Blake Lively'nin başrol oynadığı filmlerden bazıları şöyle; Adge Of Adaline, Yeşil Fener, The Sisterhood of the Traveling Pants (1 ve 2), Elvis and Anabelle...

İkinci kez bebek bekleyen 29 yaşındaki güzel oyuncu hamile stiliyle anne adaylarına ilham oluyor. Lively'nin stilini keşfetmek için galerimize göz atın...