Çıtır muska böreği tarifi nasıl yapılır? Keçi peynirli muska böreği
İster kahvaltı, ister çay saatleriniz için çıtır çıtır lezzetler... Nasıl yapılır diyorsanız işte tarifi...
Malzemeler
- 2 adet yufka
İç harcı için;
- 250 gr keçi peyniri
- 1/2 demet maydanoz
Sosu için;
- 1 su bardağı maden suyu
- 3 yemek kaşığı sıvıyağ
- Üzeri için;
- 1 yumurta sarısı
- Mavi haşhaş tohumu
Hazırlanışı
- Yufkanın birini alın ve ince uzun olacak şekilde katlayın.
- 4-5 parmak genişliğinde dilimlere ayırın ve bu dilimlerden birini alıp açın. Yufka şeridinin başlangıç noktasına hazırladığınız iç karışımından bir tatlı kaşığı ekleyin ve muska şeklini alacak şekilde sol taraftan başlayarak bir sağa, bir sola doğru katlayın.
- Yufkanızın boyutuna göre bir şeritten 2 muska böreği çıkartabilirsiniz. Bu şekilde tüm yufkayı bitirin.
- Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin.
- Üzerine yumurta sarısı sürüp mavi haşhaş tohumu serpin.
- Önceden 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Fotoğraflar&Tarif: Gülen Yıldız Üçler
@mutfaktamimarvar
Etiketler: #Kahvaltılık Tarifler