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Somonlu pancake

Somonlu pancake tarifi

Malzemeler:
100 gr un
125 ml süt
2 adet yumurta
1 gr tuz
10 gr tereyağı
20 gr füme somon 
30 gr kaymaklı lor peyniri
3-4 yaprak maydanoz

Hazırlanışı:
Önceden ısıttığınız 220 derece fırına döküm tavanızı ısınması için yerleştirin. Un, süt, yumurta ve tuzu karıştırın ve 30 dakika dolapta dinlendirin. Isınan tavayı fırından çıkarın ve tereyağını içerisine koyup eritin, daha sonra harcınızı ekleyip fırına tekrar yerleştirin ve 8 dakika pişirin. Üzerine füme somon, kaymaklı lor peyniri ve maydanoz (arzu ettiğiniz taze otlar) ekleyerek sıcak veya soğuk servis edebilirsiniz.

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