Bisküvili irmik tatlısı nasıl yapılır? Tarif ve püf noktaları...

Hafif vede çok lezzetli bisküvili irmik tatlısı tarifine ne dersiniz?

Bisküvili irmik tatlısı nasıl yapılır? Tarif ve püf noktaları...

Malzemeler:

  • 1 su bardağı irmik
  • 1.5 su bardağı toz şeker
  • 1 lt süt
  • 1 paket pötibör bisküvi
  • 1 vanilya

    Hazırlanışı:
  • İçine süt ve şeker koyduğunuz tencereyi kısık ateşli ocağın üstüne alın.
  • Sürekli karıştırarak irmiği ilave edin ve kaynayana kadar pişirin.
  • Ocaktan aldıktan sonra vanilyayı ilave edip karıştırın.
  • Orta boy bir cam kabı hafifçe sudan geçirip suyu süzdürün. Kabın en altına bisküvileri tek sıra halinde dizin.
  • Üzerine muhallebinin bir kısmını dökün.
  • Ardından ikinci kat bisküviyi dizin.
  • Bir kat muhallebi, bir kat bisküvi olarak sırayla dizin. Oda sıcaklığında soğutun, ardından buzdolabında en az 3-4 saat bekletip dilimleyerek servis yapın. Dilerseniz üzerine rende Hindistan cevizi serperek servis yapın.