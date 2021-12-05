Bisküvili irmik tatlısı nasıl yapılır? Tarif ve püf noktaları...
Hafif vede çok lezzetli bisküvili irmik tatlısı tarifine ne dersiniz?
Malzemeler:
- 1 su bardağı irmik
- 1.5 su bardağı toz şeker
- 1 lt süt
- 1 paket pötibör bisküvi
- 1 vanilya
Hazırlanışı:
- İçine süt ve şeker koyduğunuz tencereyi kısık ateşli ocağın üstüne alın.
- Sürekli karıştırarak irmiği ilave edin ve kaynayana kadar pişirin.
- Ocaktan aldıktan sonra vanilyayı ilave edip karıştırın.
- Orta boy bir cam kabı hafifçe sudan geçirip suyu süzdürün. Kabın en altına bisküvileri tek sıra halinde dizin.
- Üzerine muhallebinin bir kısmını dökün.
- Ardından ikinci kat bisküviyi dizin.
- Bir kat muhallebi, bir kat bisküvi olarak sırayla dizin. Oda sıcaklığında soğutun, ardından buzdolabında en az 3-4 saat bekletip dilimleyerek servis yapın. Dilerseniz üzerine rende Hindistan cevizi serperek servis yapın.