Dondurma

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Evde dondurma yapmak sanıldığı kadar zor değil!

4 kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı vanilya

4 yumurta sarısı

1 su bardağı tozşeker

200 g süt kreması





Hazırlanışı:

2 bardak süte vanilyayı ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca ateşten alıp 15 dakika dinlendirin. Karışımı tel süzgeçten geçirerek ayrı bir kaba dökün. Bir tencerede 4 yumurta sarısı ve tozşekeri çırpıcı ile hızlıca çırpın. Ilık sütü yumurtalı karışıma azar azar dökerek karıştırmaya devam edin. Tencereyi içi su dolu başka bir kabın içine oturtup (benmari usulü) kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynatmamaya özen gösterin, krema kıvamına gelinceye kadar 10-15 dakika pişirin. Kaşığa yapışmaya başlayınca ayrı bir kaba döküp soğumaya bırakın. Üzerinin kaymak tutmaması için arada bir karıştırın. 200 g süt kremasını ayrı bir kasede çırpıcı ile hafifçe çırpın. Hazırladığınız soğuk kremaya azar azar dökerek karıştırıp yedirin. Üzerini kapatıp buzlukta donuncaya kadar bekletin. Karışımı derin bir cam kalıba alın ve üzerini alüminyum folyo ile örtün. Buzlukta 20 dakika daha bekletin. Karışım toparlamaya başladığı zaman buzluktan çıkarıp çırpıcı ile birkaç dakika daha çırpın. Üzerini alüminyum folyo ile örterek buzlukta 20 dakika daha bekletin. Tekrar çıkarıp karıştırın. Dondurma kıvamına gelene kadar bu çırpma işlemini tekrarlayın. Hazırladığınız dondurmayı alüminyum saklama kaplarına alıp ağzını sıkıca kapatın ve servis yapıncaya kadar buzlukta bekletin. Kalpli şekerlemelerle süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmşıtır.