Lezzet ve enerji veren nefis granola tarifi

Malzemeler:

3 su bardağı yulaf

1 su bardağı irice kıyılmış badem

1 su bardağı irice kıyılmış fındık

1 su bardağı kabak çekirdeği içi

1 çay bardağı kayısı çekirdeği

1 kahve fincanı chia tohumu

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı bal

1 su bardağı kadar karışık kuru dut, yaban mersini, kuru üzüm



Hazırlanışı:

Zeytinyağı ve balı bir kasede karıştırın. Ayrı bir yerde kuru meyveler hariç diğer malzemeleri harmanlayın. Üzerine bal, zeytinyağı karışımını döküp iyice karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, her 10 dakikada bir karıştırarak pişirin. Son olarak kuru meyveleri de ekleyip 5 dakika daha pişirin. Soğuduktan sonra kavanozlara alıp saklayabilir, dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.