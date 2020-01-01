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Panna cotta

Dünya çapında popüler bir lezzet

Malzemeler:
• 100 gr şeker
• 450 gr krema
• 500 gr süt
• 30 gr jelatin
• 1/2 adet vanilya çubuğu

Hazırlanışı:
Şeker, krema ve sütü birleştirerek kısık ateşte saat yönünde karıştırarak ısıtın. Jelatinleri içini buzla doldurduğunuz soğuk bir kaba koyun ve yumuşatın. Sütlü karışım ısındıktan sonra erittiğiniz jelatinleri ve ardından da vanilyayı bir karıştırma kabında birleştirin. Tatlınızı almak istediği formda bir kalıba döküp buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin. Üzerine dilediğiniz sosu ekleyerek sunabilirsiniz.

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