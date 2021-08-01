Yalancı krem karamel tarifi: Çook basit ve aslı kadar nefis

Yalancı krem karamel tarifi hem çok pratik hem de gerçeği kadar lezzetli. Bu kadar pratik bir tatlıdan bu tadı aldığınıza inanamayacaksınız... Daha fazla tatlı krizi yaşamadan hemen tarife geçelim...

Yalancı Krem Karamel Tarifi

Malzemeler

1 lt süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 yumurta

2 paket vanilya

Karamel için 1 su bardağı toz şeker

Hazırlanışı:

Karamel için 1 bardak toz şekeri bir sos tavasında, orta ateşte karıştırarak rengi kahverengi oluncaya kadar pişirin. Karameli, fırına dayanıklı kaselere 1’er çorba kaşığı olarak paylaştırın. Tüm malzemeleri bir tencerede çırpıcı ile karıştırın ve orta ısıda devamlı karıştırarak, muhallebiyi pişirin. Ocaktan almadan hemen önce vanilyaları ilave ederek yeniden karıştırın. Hazırladığınız muhallebiyi kaselerdeki karamelin üzerlerine paylaştırın. Ardından yaklaşık 6-8 saat buzdolabında bekletin. Servis tabağına tatlıları ters çevirip servise sunun.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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