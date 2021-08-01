Yalancı krem karamel tarifi: Çook basit ve aslı kadar nefis
Ey krem karamelsever, bu tarifi açtıysan en acilinden canın krem karamel çekti ve sabredecek durumda değilsin. Seni anlıyoruz... Yalancı krem karamel tarifimiz hem alışkın olduğun tadı sana yaşatacak hem de pratik biçimde hazırlanacak... İşte yalancı krem karamel tarifi!
Yalancı krem karamel tarifi hem çok pratik hem de gerçeği kadar lezzetli. Bu kadar pratik bir tatlıdan bu tadı aldığınıza inanamayacaksınız... Daha fazla tatlı krizi yaşamadan hemen tarife geçelim...
Yalancı Krem Karamel Tarifi
Malzemeler
- 1 lt süt
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı un
- 1 yumurta
- 2 paket vanilya
- Karamel için 1 su bardağı toz şeker
Hazırlanışı:
Karamel için 1 bardak toz şekeri bir sos tavasında, orta ateşte karıştırarak rengi kahverengi oluncaya kadar pişirin. Karameli, fırına dayanıklı kaselere 1’er çorba kaşığı olarak paylaştırın. Tüm malzemeleri bir tencerede çırpıcı ile karıştırın ve orta ısıda devamlı karıştırarak, muhallebiyi pişirin. Ocaktan almadan hemen önce vanilyaları ilave ederek yeniden karıştırın. Hazırladığınız muhallebiyi kaselerdeki karamelin üzerlerine paylaştırın. Ardından yaklaşık 6-8 saat buzdolabında bekletin. Servis tabağına tatlıları ters çevirip servise sunun.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.
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