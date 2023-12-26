Yılbaşı Mezeleri: Yılbaşı için birbirinden lezzetli 28 meze tarifi

Meze, yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı... Yılbaşında evde olacaksanız yılbaşına özel mezeler yapmaya ne dersiniz? Sizler için yılbaşı meze sofrası önerileri hazırladık. İşte yılbaşına özel hazırlayabileceğiniz, birbirinden lezzetli 28 meze tarifi...

1 / 28
Yılbaşı Mezeleri: Yılbaşı için birbirinden lezzetli 28 meze tarifi - Resim : 1

Yılbaşını evde geçirmeye karar verdiyseniz fakat yılbaşı gününe sayılı günler kala evde ne hazırlayacağınız konusunda hala kafanız karışıksa işinizi kolaylaştıracak önerilerimiz var! Bu makalede konumuz yılbaşı mezeleri... İşte yılbaşı için çok sevilen 20 farklı meze tarifi

Acılı ezme

Sofranızda acıyı seven birileri varsa kesinlikle meze seçeneklerinize acılı ezmeyi eklemelisiniz. Yapımı bir o kadar pratik olan acılı ezme tarifi nasıl yapılır diyorsanız 'Acılı ezme nasıl yapılır?' haberimize bakabilirsiniz. 

2 / 28
Yılbaşı Mezeleri: Yılbaşı için birbirinden lezzetli 28 meze tarifi - Resim : 2

Acuka

Sadece meze olarak değil günün her öğününde de yiyebileceğiniz acuka, lezzetiyle damakları büyülüyor. Ölçülü malzemeler kullanınca enfes bir tat yaratan acukanın yapılış aşamalarını ve tam ölçülü malzemelerine 'Acuka nasıl yapılır' haberimizden ulaşabilirsiniz. 

3 / 28
Yılbaşı Mezeleri: Yılbaşı için birbirinden lezzetli 28 meze tarifi - Resim : 3

Atom

Atom'u  yerken boğazınızda oluşan yakıcı hissi kim sevmez ki. Acı severlerin vazgeçilmezi olan atom tarifini ele aldık. Peki atom nasıl yapılır? Adım adım  yapılışını 'Atom mezesi nasıl yapılır?' haberimizden bulabilirsiniz.

4 / 28
Yılbaşı Mezeleri: Yılbaşı için birbirinden lezzetli 28 meze tarifi - Resim : 4

Borani

Kimi zaman ıspanakla kimi zaman börülceyle yapılabilen borani tarifi Anadolu mutfaklarının sevilen lezzetleri arasında. Borani mezesini ilk defa duyanlarınız olabilir bu yüzden tam ölçülü borani tarifini reçeteledik. 'Borani nasıl yapılır?' gelin birlikte deneyelim.