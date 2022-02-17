18 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 18 Şubat 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Şubat Cuma için günlük burç yorumları...



18 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 18 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftayı tamamlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir ve işlerinizi hızlıca halledebilirsiniz. Günlük düzeninizi yeniden gözden geçirip yenilikler yapmanız mümkün. Yöneticiniz Mars sizi destekliyor.

BOĞA BURCU - 18 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gün. Kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Partnerinizle ortak hayatınızda bazı değişimler yapmanızın zamanı gelmiş olabilir. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor.

İKİZLER BURCU - 18 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eviniz ve ailenize vakit ayırabilirsiniz, eviniz için bazı harcamalar yapmanız gerekebilir. Kendinizi daha enerjik hissederek bir süredir ertelediğiniz işleriniz varsa onlarla ilgili girişimde bulunmanız mümkün.

YENGEÇ BURCU - 18 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki ya da ailenizden kişilerle vakit geçirebilirsiniz. Hafta sonu gelirken bir seyahat planı yapmanız mümkün. Sürpriz bir davet de alabilirsiniz. Şansınızın açık ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün.

ASLAN BURCU - 18 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular odak noktanızda. Bütçenizi gözden geçirerek yeniden yapılandırabilirsiniz. Bazı beklenmedik kazanç fırsatları doğabilir veya sürpriz bir para gelişi söz konusu olabilir.

BAŞAK BURCU - 18 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Kendi hayatınıza odaklandığınız bugünlerde kendinizi daha yüksek bir enerjide hissedebilir, bazı konularda netleşerek adımlar atabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 18 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde içinize kapalı gibi olsanız da aslında yeni farkındalıklar yaşıyorsunuz. Kişisel gelişim çalışmalarıyla ilgilenmekten keyif alabilirsiniz. Kendi özel alanınızda yalnız olmaktan mutlu olacağınız bir gün.

AKREP BURCU - 18 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde sosyal yaşamınız epeyce hareketli ve enerjiniz yüksek. Yeni insanlarla tanışabilir, sürpriz davetler alabilir ve keyifli zaman geçirebilirsiniz. Sosyal ortamlarda olaylara farklı yaklaşımınızla dikkat çekebilirsiniz.

YAY BURCU - 18 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinize odaklanmışken yeni atılımlar için cesaretinizi toplamış görünüyorsunuz. Yöneticiniz Jüpiter’in Uranüs’le olumlu etkileşimi size şans ve fırsatlar getiriyor, hem de hiç beklemediğiniz yerlerden. Değerlendirin.

OĞLAK BURCU - 18 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işlerle, gündeminizde varsa yüksek öğrenim ya da seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bu alanlarda şans ve fırsatlar elde edebilirsiniz. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.

KOVA BURCU - 18 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarından elde ettiğiniz kazançlar, yatırımlarınız, borç ya da ödemelerinizle ilgili girişimlerde bulunabileceğiniz bir gün. Yöneticiniz Uranüs’ün Jüpiter’le olumlu etkileşimi size parasal fırsatlar getiriyor.

BALIK BURCU - 18 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Güneş sizin burcunuza geçiş yapıyor ve doğum gününüz yaklaşıyor. Önümüzdeki haftalarda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Bugün ilişkinizle ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanabilir, ancak çok büyük beklentilere girmeyin.

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