Haftalık burç yorumları (14 Şubat - 20 Şubat 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 14 Şubat pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 14 Şubat 2022 - 20 Şubat 2022 haftası burçları neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



14 Şubat 2022 - 20 Şubat 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





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Hafta ortalarına kadar ilişkiniz gündeminizde olacak. Çarşamba günü yöneticiniz Mars Venüs’le kavuşuyor. Aynı gün Dolunay gerçekleşecek ve aşk evinizden etki alacaksınız. İlişkilerde tutkuyla birlikte güç savaşları da olabileceğinden bu süreçte temkinli olmalısınız. Fevri olmayın ve öfkeyle hareket etmeyin. Eğer kalbinizin sesini dinlerseniz bu aşk enerjisinin olumlu etkilerini yaşayabilirsiniz. İlerleyen günlerde sağlığınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Özellikle Perşembe günü aşırı çalışıp yorulmamaya çalışın. Stres kaynaklı sindirim sistemi sorunları yaşayabilirsiniz. Hafta sonunu ise partnerinizle birlikte geçirebilirsiniz ancak özellikle Pazar günü gerilimlere açık bir gün.

Haftaya başlarken ailenizle ilgili konular odak noktanızda olacak. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini de aynı alanda yaşayacaksınız. İnisiyatif almanız, kararlar vermeniz ve bazı konuları neticelendirmeniz gerekebilir. Kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Aynı gün yöneticiniz Venüs Mars ile kavuşacak. Önümüzdeki günlerde geleceğe dair daha fazla hayal kurarken bunların içine partnerinizi de dahil edebilirsiniz. Birlikte yurt dışıyla ilgili konuları gündeminize alabilir, bir seyahat planlayabilirsiniz. Ancak anlaşmazlıklar da yaşayabileceğiniz bir süreç olacak. Cuma günü aşk ve ilişkiler açısından keyifli, sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta sonu ise sağlığınıza dikkat edin.

Haftanın ilk günü parasal konularda önemli bir karar almaktan ya da imza atmaktan uzak durun, zararlı çıkabilirsiniz. Özellikle öğle saatlerine dikkat. Hafta ortasına dek yakın çevre ilişkileriniz ön planda olacak. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini de bu alandan alacaksınız. İletişim kurarken ben dilinden uzak durmanız önem taşıyor, çeşitli çatışmaların ortasında kalabilirsiniz. Salı günü yöneticiniz Merkür’ün Kova’ya geçmesiyle yurt dışı bağlantılı konular gündeminize gelmeye başlayacak. Sonraki haftalarda bir yurt dışı seyahati olasılığı doğabilir. Bu hafta ailenize de vakit ayırmak isteyeceksiniz. Ev-emlak konularıyla ilgili bir süreçteyseniz Cuma günü şanslı bir gün. Cumartesi ise aşk ve ilişki konularında gökyüzü sizi destekliyor olacak.

Haftanın ilk günü öğle saatlerine dek Ay sizin burcunuzda olacak, geçtiğimiz hafta sonu boyunca gündeminizde olan konularla ilgili bir adım atacaksanız sabah saatlerini değerlendirin. İlerleyen süreçte parasal konular gündeminize geliyor, Çarşamba günkü Dolunay da para evinizde gerçekleşecek. Para evi aynı zamanda özdeğer konularıyla da ilgili olduğundan, Dolunay sürecinde kendi içinize dönerek içsel olarak da güçlenebilirsiniz. Hafta ortasından itibaren ilerleyen haftalarda da sürecek olan, evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili hassas bir döneme giriyorsunuz. Bu süreçte duygularınız oldukça yoğun olacak, ancak güç savaşlarına karşı temkinli olmanız gerekiyor. Bu haftanın diğer günlerinde ise yakın çevrenizdeki kişilerle ya da ailenizle ilgili gündemleriniz oluşabilir. Hafta sonu size iyi gelecek kısa bir seyahat kararı alabilirsiniz.

Haftanın ilk günü öğle saatlerinde Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Çarşamba günü Dolunay da sizin burcunuzda gerçekleşecek. Hayatınızla ilgili cesurca önemli kararlar alabilirsiniz. Bitirmeniz gereken bir konu varsa bitirebilmek için en güçlü hissedeceğiniz zaman dilimi. İlerleyen günlerde parasal konular gündeminize geliyor. Cuma günü hiç beklemediğiniz bir yerden sürpriz bir para gelebilir ya da işinizle ilgili olarak farklı bir kazanç fırsatı doğabilir. Hafta sonunu ise yakın çevrenizle bir arada geçirebilirsiniz, özellikle Cumartesi günü keyifli. İkili ilişkiler de odak noktanızda olacak, ancak Pazar günü biraz gergin enerjiler var.

Haftaya başlarken biraz içedönük olabilir, işlerinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Mümkünse evden çalışmayı veya dinlenmeyi önceliğiniz yapın. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Dolunay’dan biraz sert etki alacaksınız. Bugünleri daha kendinizle kalarak, iç sesinize kulak vererek geçirmenizde yarar var. Çevrenizdeki bazı dost görünen kişilerin gerçek yüzlerini fark edebilirsiniz. Sağlık sorunlarınız varsa hastane süreçleri gündeme gelebilir. Salı günü yöneticiniz Merkür Kova burcuna geçecek. Önümüzdeki haftalarda sağlık konuları yoğun olarak gündeminizde olabilir. Beklenmedik sorunlar çıkabileceğinden bugünlerde genel bir sağlık kontrolünden geçmeyi planlarınız arasına almanızda fayda var. Ayrıca günlük rutinlerinizde ve iş akışınızda da değişiklikler olabilir. Perşembe günü Ay sizin burcunuza geçiyor. Plan ve projelerinizle ilgili adımlar atmak için özellikle Cuma gününü değerlendirin. Hafta sonu ise parasal konular gündemde.

Haftanın ilk günlerinde arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizle ilgili gündemleriniz olabilir. İşinizle ilgili etkinliklerde dikkat çekebilirsiniz. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini de sosyal yaşam alanından alacaksınız. Bazı kişilerle ilişkinizi kesebilir, radikal kararlar alabilirsiniz. Aynı gün yöneticiniz Venüs Mars ile kavuşuyor. Bu kavuşumun etkilerini aile evinizden alıyorsunuz. İkili ilişkiler de gündeminizde olacak, bazı dengeleri yeniden kurmanız gerekebilir. Çatışmalara müsait bir dönem olduğu gibi tutkulu ilişkilere de açık bir süreç. İniş çıkışı bol bir dönem geçirebilirsiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde biraz kendinizle kalmak isteyebilirsiniz ancak takıntılı düşüncelerden ve gereksiz kaygılardan uzak durun. Hayal kırıklıklarınız olabilir, ancak hayat size her an yeni sürprizler getirebilir. Hafta sonu boyunca Ay sizin burcunuzda olacak ve daha iyi hissedeceksiniz. Dış görünüm değişiklikleri ya da kişisel bakım yapmak istiyorsanız Cumartesi gününü değerlendirin.

Haftanın ilk günlerinde kariyer konularınız gündeminizde olacak. Çarşamba günü gerçekleşecek Dolunay’ın etkilerini de bu alandan alacaksınız. Daha cesur hissedeceğiniz bu süreçte kariyerinizle ilgili önemli kararlar verebilir ve bazı konuları sonlandırabilirsiniz ancak fevrilikten kesinlikle uzak durun. Alacağınız ani kararlar sonraki haftalarda ailenizi etkileyecek sonuçlar doğurabilir. Hafta sonu biraz yalnız kalmak isteyebilir, evinizde zaman geçirebilirsiniz. Spiritüel çalışmalar yapmak için özellikle Cumartesi günü ideal. Yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Bunlar sonraki hafta atacağınız yeni adımlar için size destek olacak.

Hafta başında yurt dışı bağlantılı işler, eğitim, ticaret ya da seyahat konularında gündemleriniz olabilir. Çarşamba günü gerçekleşecek Dolunay’ın etkilerini de bu alanlardan alacaksınız. Bazı kapılar kapanabilir, ancak siz iyimser bakış açınızla geleceğe dönük yeni hayaller kurabilir ve kararlar alabilirsiniz. İlerleyen günlerde kariyerinizle ilgili bazı adımlar atmanız mümkün. Perşembe günü herhangi bir risk almamaya dikkat edin. Yöneticiniz Jüpiter’in Uranüs’le olumlu etkileşim yapacağı Cuma gününü ise iyi değerlendirin. Yeni kazanç fırsatları da karşınıza çıkabilir. Hafta sonunu ise arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizle birlikte geçirmek size iyi gelecek.

Haftaya başlarken ortak kazançlar, yatırımlar, borç ve ödeme konularında gündemleriniz oluşabilir. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini de bu alanlardan alıyorsunuz. Bazı konuları sonlandırabilir, cesur kararlar verebilirsiniz. Önceden iyi planlamış olduğunuz konularda adımlar atarsanız önünüz açık. Aynı gün Mars ve Venüs sizin burcunuzda kavuşum yapacak. Önümüzdeki haftalarda ilişkiniz hayatınızın odak konusu haline gelebilir. Sağlam zemine oturan bir ilişkiniz varsa bu süreçte daha renkli bir aşk hayatının keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak kişisel alanınızla ilişkiniz arasında kalmanız ve karşı tarafla çatışmalar yaşamanız da mümkün. Bu hafta sona ererken tamamlayamadığınız işler nedeniyle hafta sonunda da biraz çalışmanız gerekebilir. Pazar günü sorumluluk aldığınız konularda emeklerinizin karşılığını aldığınızı görebilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde ilişkinize odaklısınız. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini de evlilik evinizden alacaksınız. Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili olarak bir dönüm noktasına gelebilirsiniz. Kendinizi daha cesur hissedebileceğiniz gibi fevri olmanız da mümkün olacağından kararlarınızı iyi düşünerek verin. Salı günü Merkür sizin burcunuza geçiş yapacak. Önümüzdeki haftalarda parlak fikirler bulabilir, yeni projeler geliştirebilir ve hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz. İletişim kurarken de kendinizi daha iyi ifade edeceksiniz. Karar almak için ideal bir dönem. Cuma günü yöneticiniz Uranüs ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim olacak. Özellikle parasal konularda veya içsel olarak krizli süreçlerdeyseniz beklenmedik olumlu gelişmelerle her şey yoluna girebilir.

Haftanın ilk günlerinde günlük düzeniniz, rutinleriniz ve iş süreçlerinizle ilgili gündemleriniz olabilir. Çarşamba günü gerçekleşecek Dolunay’ın etkilerini de bu alanlardan alacaksınız. Aynı zamanda sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Size iyi gelmeyen bazı alışkanlıklarınıza son vermeyi düşünebilir, sorumluluklarınızın bir kısmını bırakarak rahatlayabilirsiniz. Bunlar sağlığınız açısından da iyi olacaktır. Bu haftadan itibaren önümüzdeki haftalarda yeni farkındalıklara açık olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Spiritüel konulara yoğunlaşabilir, sıra dışı konulara ilgi duyabilirsiniz. Bunlar size yeni kararlar aldırabilir. Rüyalarınızın da rehberliğini alın, sezgileriniz güçlü olacak. Cuma günü ilişkinizle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Ancak fazla beklentiye girmemeye çalışın, hayal kırıklıkları da yaşayabilirsiniz.

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